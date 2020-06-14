Як "Азов" звільняв Маріуполь: у мережі згадали історичне відео

У мережі згадали про історичні кадри звільнення міста Маріуполя від російських загарбників 13 червня 2014 року.

Цю операцію тоді провів батальйон "Азов". Відео з її фрагментами з нагоди шостої річниці подій опублікували на YouTube-каналі hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Звільнення Маріуполя "Азовом" Скриншот відео

Нагадаємо, що головний центр дислокації терористів у Маріуполі був розташований у місцевому ПТУ. Однак сили АТО повністю вибили їх звідти. У зачистці міста брали участь 150 бійців "Азову", а також підрозділи Нацгвардії та воїни "Дніпра-1". Військові ЗСУ в цей час охороняли блокпости навколо Маріуполя.

Під час боїв четверо українських захисників отримали поранення. Що стосується окупантів, то вони зазнали втрат у кількості п'яти осіб убитими, багато з них отримали поранення.

Звільнення Маріуполя "Азовом" Скриншот відео

Звільнення Маріуполя "Азовом" Скриншот відео

Один із воїнів 20-го окремого мотопіхотного батальйону, котрий також брав участь у звільненні Маріуполя, Дмитро Кошка, розповів, що всі події тоді розвивалися в суцільному хаосі. Однак навіть попри це захисникам вдалося перетворити місто на недосяжну мрію для окупантів.

"Нас відправили бортом у Маріуполь за кілька днів до боїв. Пояснювали, що це мирне місто і стріляти там не доведеться. Втім, не так сталося, як гадалося. У місті відбувався хаос, ми не довіряли міліції. "Ми – свої", – кричали нам озброєні люди, яких ми тримали на мушці. І вони також тримали нас на мушці. Ніхто з нас не розумів, які "свої" навпроти: ті, хто зберегли вірність Україні, чи ті, які перейшли на бік ворога", – згадує колишній військовий.

"Так ми "познайомилися" з "Омегою", з якою взаємодіяли далі, та з вірними Україні частинами внутрішніх військ. Одного разу просто посеред бою взяли у полон бійця, який кричав, що він з батальйону "Азов". На той час ми вперше про такий чули!" – цитують слова Кошки на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

У такій плутанині, за його словами, відбувалося звільнення міськради та місцевого РВВС. Воїни розбиралися на місці самі, поки їм просто на мобільні дзвонили люди, які називалися невідомими їм військовими командирами й віддавали накази.

Міськвідділ управління внутрішніх справ у Маріуполі АрміяInform

"Нами командували з Дніпра, але вони повністю не розуміли ситуацію. Дзвонили, вимагали до телефону нашого командира, який уже був убитий. Для того, щоб я переконався, що накази віддає наш військовий, він мені зачитав автобіографію, яку я власноруч написав в обладміністрації у Дніпрі під час формування батальйону", – розповів Кошка.

Тим не менш, українським бійцям вдалося не допустити ще одного Слов'янська, і сили бойовиків так і не отримали повного контролю над Маріуполем. Через декілька тижнів ситуація радикально змінилася, і українські добровольчі підрозділи в один день рішучою операцією остаточно зачистили місто від ворога.

Загалом бої за Маріуполь, найбільше місто на Азовському морі, тривали понад місяць – із 9 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня минуло шість років від дня, коли російські терористи збили український літак Іл-76 в небі над Луганськом. В результаті трагедії тоді загинули 49 захисників – 9 членів екіпажу і 40 воїнів-десантників.