"Ягуар" і "Аптека" все: офіцер ЗСУ показав убитих терористів "Л/ДНР"

У мережі опублікували нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.

Знімки двох терористів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook. "12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата й обставини вимагають уточнення", – написав він.

Другий загиблий – Олег Рудь ("Ягуар" із Донецька).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали терористів, які були ліквідовані на Донбасі в період липня-серпня поточного року.