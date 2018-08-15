"Ягуар" і "Аптека" все: офіцер ЗСУ показав убитих терористів "Л/ДНР"

У мережі опублікували нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.
Знімки двох терористів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook. "12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата й обставини вимагають уточнення", – написав він.
Другий загиблий – Олег Рудь ("Ягуар" із Донецька).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали терористів, які були ліквідовані на Донбасі в період липня-серпня поточного року.
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