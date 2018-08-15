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"Ягуар" і "Аптека" все: офіцер ЗСУ показав убитих терористів "Л/ДНР"

2.5тЧитати новину російською

У мережі опублікували нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі.

Знімки двох терористів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook. "12.08.2018 р., поповнилася черговим дембелем, Лимар Олег "Аптека" з Перевальська. Точна дата й обставини вимагають уточнення", – написав він.

Другий загиблий – Олег Рудь ("Ягуар" із Донецька).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали терористів, які були ліквідовані на Донбасі в період липня-серпня поточного року.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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