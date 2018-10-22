Ядерне піднесення: погрози Путіна висміяли у карикатурі

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, яка висміює заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що росіяни потраплять у рай в разі ядерного удару.
Своєю роботою він поділився у мікроблозі в Twitter. Петренко супроводив пост підписом "ВАС-несениие в рай".
На карикатурі Путін зображений в образі ченця-ракети, який молиться, із "радіоактивним" німбом над головою.
ВАС-несення в # рай ... # карикатура від #Petrenko https://t.co/t7ziengZgo pic.twitter.com/Wve0zYgr2a— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 22 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася відповідь США на російський ядерний шантаж.