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Ядерне піднесення: погрози Путіна висміяли у карикатурі

4.2тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, яка висміює заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що росіяни потраплять у рай в разі ядерного удару.

Своєю роботою він поділився у мікроблозі в Twitter. Петренко супроводив пост підписом "ВАС-несениие в рай".

На карикатурі Путін зображений в образі ченця-ракети, який молиться, із "радіоактивним" німбом над головою.

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Ядерне піднесення: погрози Путіна висміяли у карикатурі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася відповідь США на російський ядерний шантаж.

Особи
Володимир ПутінАндрій Петренко
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Правильной норой нацисты ползете, в ад)) Смешно наблюдать за истерикой лишенных мозга.. =)
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Правду говорят: грешника боги сперва помещают в райскую обитель, чтобы после падения оттуда участь горемыки в аду казалась вдвое горше!" - Генри Лайон Олди. (Гроза в Безначалье)
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Широков Денис
Широков Денис
А по-моему,обозначено четко,как и всё,что артикулирует Путин.ОТВЕТНЫЙ удар - это не ПРЕВЕНТИВНЫЙ(что,кстати,хотят пиндосы).Ну,а то,что планета Земля исчезнет, если России не будет,то это - правда,"Периметр" вам в жопу.Ну, а ДРСМД - это гвоздь в крышку гроба Европы.Потому что теперь "Искандер" может ставит на вооружение ракеты с совсем другими ТТХ.Поэтому Германия и "озаботилась".Получить удар России по своей территории,даже,пусть, по американским базам , это - ай-яй-ай.
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