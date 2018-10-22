Ядерне піднесення: погрози Путіна висміяли у карикатурі

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, яка висміює заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що росіяни потраплять у рай в разі ядерного удару.

Своєю роботою він поділився у мікроблозі в Twitter. Петренко супроводив пост підписом "ВАС-несениие в рай".

На карикатурі Путін зображений в образі ченця-ракети, який молиться, із "радіоактивним" німбом над головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася відповідь США на російський ядерний шантаж.