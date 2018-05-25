Ядерна зброя в Криму: Джемілєв розповів, скільки розмістила Росія

Росія розмістила в анексованому Криму шість ядерних боєголовок на об'єкті під посиленою охороною окупаційних військ.

Про це розповів народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, посилаючись на джерела з Москви в інтерв'ю Укрінформу.

"З приводу ядерного арсеналу. Ні наша розвідка, ні розвідка НАТО чітко не підтверджують його наявності в Криму. Вони кажуть, що таке може бути, але доказів поки немає. Однак, у нас є інформація з місця, а також від джерела з Москви про те, що у них там вже є ядерні боєголовки", - розповів він.

За словами Джемілєва, окупаційна влада Криму з перших днів анексії терміново почали "реставрувати ядерну базу", яку було залишено після підписання Будапештського меморандуму.

"Спочатку туди могли заїжджати вантажники, які возили матеріали, в тому числі, кримські татари. Але на якомусь етапі всіх цих робочих усунули та залучали людей, привезених з Росії", - зазначив він.

Джемілєв додав, що на об'єкті встановлено потрійне кільце посиленої охорони з відеоспостереженням, яка ходить там з лічильниками Гейгера і перевіряє радіоактивний фон.

"Це, так би мовити, непрямі підтвердження, що там є ядерна зброя. Джерело з Москви підтвердило, що там вже є шість ядерних боєголовок", - пояснив він.

Джемілєв зазначив, що об'єкт знаходиться неподалік від Феодосії в лісі Кизилташ. Там було раніше ядерне сховище. Він також нагадав, що Росія розглядає Крим виключно як військову базу. У відкритих джерелах є інформація, що на півострові знаходяться до 80 тисяч військових.

"Але навіть якщо мова йде про 60 тисяч військових, то для такого маленького півострова площею 27 тисяч квадратних кілометрів це дуже велика кількість", - резюмував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політичний діяч Максим Калашников заявив, що Росії доведеться повернути Крим.