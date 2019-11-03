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3 листопада • оновлено в 16:45
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/ Розслідування

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

21.3т Читати матеріал російською

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який проживав в Україні, повідомив, що тимчасово переїхав до Ізраїлю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 листопада, заявивши, що виконав обіцянку, яку давав до президентських виборів.

"Якщо Україна вибере "кандидата Х" – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я на наступний же день починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно півроку тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав Бабченко.

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Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

facebook.com/babchenkoa

Бабченко додав, що "сидіти і ворожити, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями", у нього немає бажання.

"Окреме спасибі хочу передати Євгену Кисельову за те, що він зміг втриматися і не розкрити хоча б уже мою адресу проживання. Кремень, а не людина. Ну і загальний рівень розслідувальної журналістики не може не захоплювати", – написав росіянин.

У Росії Бабченко працював у "Новой газете", був військовим кореспондентом. Із 2017 року його проживав у Києві, з вересня 2017 року працював на кримсько-татарською каналі ATR.

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Скрін коментарів під постом

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Аркадій Бабченко поскаржився на те, що його довічно заблокували в соціальній мережі Facebook.

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Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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Таев Иван
Таев Иван
Эй, глист! Постой! Ты же обещал Абрамс и Красную площадь!?? Ну, вот так у вас всегда. Бабета типичный какл-3,14здабол.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Бабченко взломали? Это пожалуй первый его коммент без номера счета на пожертвование на борьбу с режимом.
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Белый господин
Белый господин
Ну что же, пусть начнёт новую жизнь. Тут ему от трупного запаха не отмыться.
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