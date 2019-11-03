"Я звалюю": російський журналіст Бабченко виїхав із України

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який проживав в Україні, повідомив, що тимчасово переїхав до Ізраїлю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 листопада, заявивши, що виконав обіцянку, яку давав до президентських виборів.

"Якщо Україна вибере "кандидата Х" – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я на наступний же день починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно півроку тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав Бабченко.

Аркадій Бабченко facebook.com/babchenkoa

Бабченко додав, що "сидіти і ворожити, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями", у нього немає бажання.

"Окреме спасибі хочу передати Євгену Кисельову за те, що він зміг втриматися і не розкрити хоча б уже мою адресу проживання. Кремень, а не людина. Ну і загальний рівень розслідувальної журналістики не може не захоплювати", – написав росіянин.

У Росії Бабченко працював у "Новой газете", був військовим кореспондентом. Із 2017 року його проживав у Києві, з вересня 2017 року працював на кримсько-татарською каналі ATR.

Скрін коментарів під постом

Скрін коментарів під постом

Скрін коментарів під постом

Скрін коментарів під постом

Скрін коментарів під постом

Скрін коментарів під постом

Нагадаємо:

29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, потім і влада України повідомили, що Бабченко нібито застрелили на сходовій клітці його будинку в столиці України.

На наступний день голова СБУ Василь Грицак заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста.

Сам Бабченко також вийшов до присутніх на брифінг. Аркадій попросив вибачення у дружини.

Стверджується, що замовник вбивства – Борис Герман – запропонував своєму знайомому учаснику АТО $30 тис і передав йому $15 тис за безпосереднє виконання злочину.

Усього організатор злочину готував усунення принаймні 30 осіб в Україні на замовлення російських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Аркадій Бабченко поскаржився на те, що його довічно заблокували в соціальній мережі Facebook.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал