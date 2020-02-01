Я ж кров'ю тебе захищав, Україно! Імена та історії воїнів, що загинули на Донбасі у січні

Перший місяць 2020 року знову завдав Україні незагойних ран. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, свої життя віддали 14 героїв. Обставини загибелі трьох з них наразі не розголошуються. Наймолодшому з полеглих воїнів назавжди залишиться 21, найстарший - відсвяткував 48-річчя. Більшість українських героїв у січні полягли від куль ворожих снайперів.

Подивіться у очі тих, хто не стомився від війни. Запам’ятайте імена тих, хто до останнього подиху наближав перемогу України у війні за незалежність.

Бо ж тільки там, де пам’ятають загиблих, є ті, хто готовий захистити живих.

Сергій Дичек, 47 років

Сергій Дичек

Сергій Олександрович Дичек народився 20 липня 1972 року у місті Волочиськ Хмельницької області.

Старший солдат, водій 130 окремого розвідувального батальйону.

На фронті – з 2014-го.

5 січня, близько 13 години дня, у районі хутора Вільний (Золоте-4, що на Луганщині) загинув внаслідок підриву вантажного автомобіля ГАЗ-66 на протитанковій міні. Інший військовий, що їхав з Дичеком, отримав важкі поранення.

У полеглого воїна залишилися мати, дружина, двоє синів та донька від першого шлюбу.

Новини 2 українських бійця загинули 5 січня в зоні операції ООС

Сергій Рацун, 43 роки

Сергій Рацун

Сергій Петрович Рацун народився 28 жовтня 1976 року у селі Москвитянівка Полонського району Хмельницької області. Жив у місті Славута. Закінчив Грицівське ВПУ №38, працював трактористом на місцевому фермерському господарстві. Після строкової служби, яку проходив у 95 ОАМБр, Сергій Рацун працював на заводі "Будфарфор".

У 2014-2015 роках був мобілізований до 128 ОГШБр. Воював у Дебальцево. Після підписання контракту з 93 ОМБр у травні 2016-го – брав участь у боях під Кримським, Новотроїцьким та під Авдіївкою.

Учасник навчань Combined Resolve у Німеччині у 2019-му році. Відзначений численними нагородами.

5 січня близько 21 години вечора позиції наших військових під селом Кримське ворог почав обстрілювати зі сторони окупованого Жолобка. Сергієві Рацуну ворожий снайпер влучив у голову. Поранення стало смертельним.

"Боєць знаходився на бойовій позиції в окопі. Сергій був у засобах захисту, але, на жаль, вони не врятували. Це невимовна втрата для нашої бригади і для країни в цілому. Адже пішов з життя наш захисник, що з 2014 року виборює Українську державу в проросійських бандформувань", - написали побратими Сергія Рацуна на сторінці 93 бригади.

У полеглого воїна залишились мати, брати, донька та пасинок.

Руслан Насальський, 24 роки

Руслан Насальський

Руслан Леонідович Насальський народився 10 серпня 1995 року у селі Фурманка Уманського району Черкаської області. За фахом – будівельник: закінчив Уманське ПТУ №9.

Щойно Русланові виповнилося 18 років – він підписав контракт з ЗСУ. Служив у складі 17 ОТБр. Брав участь у боях під Іловайськом, де 13 серпня 2014 року отримав важке поранення: у молодого бійця сильно постраждали голова, пальці рук та ноги. Втім, відновившись, Руслан знову повернувся на фронт.

З 2016-го року Руслан Насальський служив у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Загинув 5 січня у зоні проведення ООС, поблизу Павлополя на Донеччині. Обставини загибелі воїна не повідомляються. Триває слідство.

У загиблого воїна залишилися мама, молодша сестра, дружина та троє дітей: два хлопчики і дівчинка.

Новини 2 українських бійця загинули 5 січня в зоні операції ООС

Микола Довженко, 23 роки

Микола Довженко

Микола Валерійович Довженко народився 26 липня 1996 року у селі Цибулівка Великомихайлівського району Одеської області.

26 травня 2017 року підписав контракт з ЗСУ. Служив на посаді старшого стрільця 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу.

9 січня під час обстрілу зі стрілецької зброї в районі Красногорівки, який розпочався близько 23 години ночі, Микола Довженко отримав тяжке кульове поранення. Попри всі зусилля медиків, за кілька годин у лікарні воїн помер.

"Хлопці кажуть, що він не боявся виконувати завдання. І взагалі, попри молодість, був дуже сміливим воїном. Для нас це тяжка втрата", - зазначили у пресслужбі бригади.

Віталій Караван, 26 років

Віталій Караван

Віталій Віталійович Караван народився 21 жовтня 1993 року у селі Корчик Шепетівського району Хмельницької області. До служби в ЗСУ працював молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Шепетівської виправної колонії № 98.

Воював у складі одного з добровольчих батальйонів – зокрема, під Пісками. Згодом, у лютому 2018 року, підписав контракт зі Збройними силами України. Служив водієм БРДМ у мотопіхотному взводі 56 ОМПБр. Був нагороджений нагрудним знаком Командувача ОС "Козацький хрест".

13 січня загинув у зоні ООС за нез’ясованих обставин: близько 4 ранку побратими знайшли його у бліндажі мертвим. Триває слідство. Основна версія – необережне поводження зі зброєю. Однак, за деякими даними, є також підозри, що Віталій Караван міг загинути внаслідок обстрілу російсько-терористичних угрупувань з крупнокаліберної зброї, використання якої заборонено.

У загиблого воїна залишилася мама, бабуся і старший брат, який теж захищав Україну на Донбасі.

Олексій Кучкін (Василевський), 24 роки

Олексій Кучкін

Олексій Вікторович Кучкін народився 22 березня 1995 року у селі Первухинка Богодухівського району Харківської області. Жив у Кам’янському Дніпропетровської області.

Старший стрілець механізованого відділення мехбатальйону 92 ОМБр.

Служив за контрактом з травня 2016 року – спочатку у 133 окремому батальйоні охорони і обслуговування ОК "Схід", згодом – у 92 бригаді.

15 січня під час чергування на ВОПі в Авдіївській промзоні був поранений ворожим снайпером в обличчя. Пораненого воїна екстренно евакуювали до лікарні, але поранення виявилося несумісним із життям.

"Олексію було 24 роки,три з них він служив у лавах Збройних сил України. Родом з Харківщини, хлопець був справжнім патріотом. Відповідально та чесно захищав рідну країну від окупанта", - кажуть побратими воїна.

Всього за місяць до загибелі Олексій вдруге одружився. Знайомі воїна писали у соцмережах, що його молода дружина чекає дитину. А побратими запевняють: Олексій збирався пов’язати життя з армією і мріяв стати офіцером.

У полеглого воїна залишилися мама, брат, дружина та син від першого шлюбу.

Ігор Хімічук, 29 років

Ігор Хімічук

Ігор Ігорович Хімічук народився 7 червня 1990 року у місті Чуднів Житомирської області. Служив у 81 окремій аеромобільній бригаді, а з 2018 року - на посаді водія відділення забезпечення Чуднівського районного військового комісаріату.

Був відряджений до 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у зону проведення ООС.

16 січня, у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, був вбитий ворожим снайпером поблизу селища Новозванівка на Луганщині.

У воїна залишилися мама, дві сестри, дружина та маленький син.

Валерій Закусило, 32 роки

Валерій Закусило

Валерій Васильович Закусило ("Морячок", "Бецик") народився 27 жовтня 1987 року в одній з балтійських республік. Коли батьки розлучилися, Валерій разом з батьком переїхав на його батьківщину - у село Гуничі Овруцького району на Житомирщині.

Закінчив автодорожний технікум. Служив у 36 ОБМП. Після переїзду до Білої Церкви підписав контракт з 72 ОМБр.

"Повз мене всі кулі пролітають. Я стою – а вони мене не беруть… Так що ми фартові", - жартував сам Валерій на одному з відео, записаних на Донбасі, демонструючи прострілену наскрізь кулею калібру 7,62 патронну коробку.

Але 18 січня удача його зрадила: воїн загинув від кулі ворожого снайпера в районі Попасної. Ворог поцілив Валерію в голову.

У полеглого воїна залишилися батьки, дружина та дві донечки.

Олександр Слободянюк, 48 років

Олександр Слободянюк

Олександр Вікторович Слободянюк ("Кеп", "Погранець") народився 7 січня 1972 року у родині військових. Коли Олександр був маленьким, родина переїхала з Владивостоку до міста Первомайськ Миколаївської області.

Навчався в Інституті внутрішніх справ. Після завершення навчання з середини 1990-х працював в ОВС, був слідчим – спершу на Одещині, згодом – у Києві. Мав 20 років вислуги і офіцерське звання.

Коли почалася війна, Олександр одразу пішов на фронт. Спершу служив у мобільній прикордонній заставі. У 2015-16 роках – у 80 ОДШБр, з якою пройшов бої у Гранітному. Далі підписав контракт з 72 ОМБр.

19 січня 2020 року під час ворожого обстрілу наших позицій у Попаснянському районі був поранений. Друге поранення, завдане снайпером під час цього ж бою, стало для Олександра смертельним.

У загиблого воїна залишилися батьки, сестра, двоє дітей та двоє онуків.

Василь Муха, 31 рік

Василь Муха

Василь Миколайович Муха народився 6 квітня 1988 року у селі Піски-Радьківські Борівського району Харківської області.

Молодший сержант, командир відділення – командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти 37 ОМПБ "Запоріжжя" 56 ОМПБр.

До війни Василь працював будівельником на півночі РФ. Але з початком російської агресії проти України повернувся на батьківщину і одразу пішов до військкомату добровольцем. За мобілізацією служив у 92 ОМБр. Був розвідником. Пройшов бої біля Мар’їнки та Катеринівки. Далі опанував саперну справу. І двічі продовжував контракт, щоб залишатися на передовій.

Дата укладання останнього контракту – 19 січня 2019 року.

20 січня 2020-го близько 20 години вечора загинув неподалік від селища Опитне Ясинуватського району. У відповідь на обстріл противника Василь відкрив вогонь з кулемету. І отримав три кулі. Смертельним для героя став постріл ворожого снайпера.

До завершення контракту воїну залишалося 10 днів.

У Василя Мухи залишився батько, який самотужки виховував сина.

Микола Сорочук, 22 роки

Микола Сорочук

Микола Васильович Сорочук народився 23 травня 1997 року у селі Чорниж Маневицького району Волинської області. з 2000 року проживав у селі Лище Луцького району.

у 2015 році здобув фах зварювальника. Був призваний на строкову службу, під час проходження якої підписав контракт з ЗСУ на 3 роки. Служив у 8 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

По завершенню контракту повернувся додому, працював у холдингу "Модерн-експо", паралельно – вчився на юриста в Академії рекреаційних технологій і права.

16 грудня 2019 року уклав другий контракт на військову службу – і повернувся до 10 ОГШБр.

Загинув у День Соборності України, 22 січня, від кулі снайпера – на маріупольському напрямку.

"Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. І я - те саме. А сьогодні зранку його вже нема... Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вженета війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", - написала кохана дівчина Миколи, Ярина Чорногуз,волонтер-медик "Госпітальєрів".

У полеглого воїна залишилися сестра та мама. Про смерть свого брата і сина вони дізналися з соцмереж.

Михайло Ошурко, 21 рік

Михайло Ошурко

Михайло Михайлович Ошурко народився у 1998 році у селі Кутин Зарічненського району Рівненської області.

10 жовтня 2018 року був призваний на строкову військову службу. Пройшов підготовку у навчальному центрі "Десна", був направлений до 40 окремої артилерійської бригади. Згодом підписав контракт з ЗСУ. Виконував завдання в районі Попасної, на другій лінії оборони.

Загинув 25 січня в зоні проведення ООС у Луганській області. Обставини загибелі військовослужбовця наразі не розголошуються.

У рідному селі загиблого воїна зустрічали, опустившись на коліна. А землячка Михайла, Олена Філончук, присвятила йому зворушливий вірш, у якому, зокрема, були і такі слова:

"Душа незабаром за обрій полине...

Хтось гірко заплаче, добром пом'яне...

Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!

Чому ж вберегти не змогла ти мене?"

Євген Щуренко, 41 рік

Євген Щуренко

Євген Валерійович Щуренко народився 27 січня 1978 року у селі Ліски Кілійського району Одеської області. Проживав у Кілії. До початку служби у ЗСУ працював у КП "Світло".

З літа 2019-го служив за контрактом у 28 ОМБр – старшим механіком-водієм БМП-2 механізованого відділення механізованої роти мехбатальйону.

26 січня російсько-терористичні угрупування з боку окупованої Старомихайлівки обстріляли бойову машину, в якій їхали Євген з побратимом з СПГ-9. Євген загинув на місці. Інший військовослужбовець отримав поранення. Сталося це неподалік від Красногорівки.

Наступного дня загиблому воїнові мало би виповнитися 42 роки.

У нього залишилися мама та дружина.

Антон Хоба, 28 років

Антон Хоба

Антон Володимирович Хоба народився у 1992 році у місті Шостка Сумської області.

Старший сержант, командир інженерно-саперного відділення — начальник інженерної служби 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

Після закінчення у 2010 році Шосткинського профліцею працював на приватній фірмі, а у 2012-14 роках – на заводі "Імпульс".

На війні Антон Хоба – практично з перших днів. Контракт з ЗСУ він підписав ще у червні 2014-го. Служив сапером у 91 ОПОЗ Інженерних військ. Першу ротацію у зоні АТО пройшов з 12 вересня до 02 листопада 2014 року – воював у районі міста Дебальцеве. А вже у грудні Антон разом з іншими добровольцями полку виїхав у район Донецького аеропорту. З 15 грудня виконував завдання безпосередньо у ДАП.

Був активним учасником ГО "Братерство", долучився до роботи у патріотичному таборі "Лицар честі ім. Івана Євдокименка". Цей табір для молоді був названий на честь загиблого у ДАП друга Антона.

26 січня, удень, Антон Хоба разом з побратимом підірвалися на встановленій ворогом міні-пастці у районі селища Північне в околицях Торецька. Від отриманих мінно-вибухових травм воїн помер.

"Я втратив підлеглого, я втратив товариша, я втратив сина. Я не буду говорити про помсту – все що треба, ми зробимо. Ворог відчує на собі, що він сюди даремно прийшов. Земля, окроплена кров’ю Антона, буде нашою", - присягнув на церемонії прощання з Антоном командир 13 батальйону 58 бригади Віталій Гуляєв.

У загиблого воїна залишилися батьки.

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