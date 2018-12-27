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''Я закінчив'': Труханов потрапив у скандал із журналістом

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Мер Одеси Геннадій Труханов 27 грудня відштовхнув кореспондента "Радіо Свобода" Михайла Штекеля під час брифінгу, коли той намагався задати питання.

Журналіст опублікував відповідне відео в своєму мікроблозі в Twitter, де можна розрізнити, як після цього його відтягували охоронці і поліція (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Замість відповіді на питання мер Одеси Геннадій Труханов разом зі своєю охороною відштовхнув мене і покинув приміщення Малиновського суду. Допомагала їм у цьому поліція", – підписав Штекель.

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У суді проходило засідання, в рамках якого Труханова звинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень з одеського міського бюджету. Штекель хотів задати питання, однак мер відштовхнув журналіста і пішов у напрямку виходу, заявивши: "Нічого страшного, я вже закінчив".

Геннадій Труханов

Геннадій Труханов

Скріншот

У свою чергу поліцейські заявили, що відтягли кореспондента, щоб той не бився з Трухановим. Штекель у коментарі під відео також додав, що це 171 стаття Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2017 року НАБУ провело у Труханова обшуки в рамках двох кримінальних проваджень "за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради".

У лютому 2018 року мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль". У підсумку його відпустили на поруки.

Особа
Геннадій Труханов
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
скандали
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Глухов Петр
Глухов Петр
Да ,Труханов то оказиватся трудный фрукт.Но шайка леейка знакомая для Одесситов.Интересно с Киваловым друзья.Да.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А почему видео невозможно воспроизвести???
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