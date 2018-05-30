"Я втомився ховати своїх": знайшлися фатальні слова Бабченка

Убитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко раніше заявляв, що не розуміє, навіщо вбивають суспільно-політичних журналістів.

Таку думку він висловлював у статті про іншого вбитого журналіста Павла Шеремета у статті для "Спектра" .

"Я втомився ховати своїх. Увесь цей час кожен раз одне і те ж. Чортова нескінченна низка смертей. Усунена людина - усунена небезпека, яку він міг нести. Але я не розумію, навіщо вбивають суспільно-політичних журналістів", - писав він.

Він щиро дивувався, відзначаючи, що не вважає, що вбивство змінить громадську думку.

"Ну ось вбили ви політичного журналіста Павла Шеремета, і що? Я не знаю, хто саме "ви", з якими мотивами і з якої країни, але - ось і що тепер-то? Яку небезпеку ви усунули? Що зміниться? Громадська думка якось зміниться? Що, свобода, яку він відстоював, стане менш цінною в очах тих, в чиїх вона є чи не найголовнішою цінністю?" - говорилося в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив убивцям Аркадія Бабченка.