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"Я втомився ховати своїх": знайшлися фатальні слова Бабченка

2.8тЧитати новину російською

Убитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко раніше заявляв, що не розуміє, навіщо вбивають суспільно-політичних журналістів.

Таку думку він висловлював у статті про іншого вбитого журналіста Павла Шеремета у статті для "Спектра" .

"Я втомився ховати своїх. Увесь цей час кожен раз одне і те ж. Чортова нескінченна низка смертей. Усунена людина - усунена небезпека, яку він міг нести. Але я не розумію, навіщо вбивають суспільно-політичних журналістів", - писав він.

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Він щиро дивувався, відзначаючи, що не вважає, що вбивство змінить громадську думку.

"Ну ось вбили ви політичного журналіста Павла Шеремета, і що? Я не знаю, хто саме "ви", з якими мотивами і з якої країни, але - ось і що тепер-то? Яку небезпеку ви усунули? Що зміниться? Громадська думка якось зміниться? Що, свобода, яку він відстоював, стане менш цінною в очах тих, в чиїх вона є чи не найголовнішою цінністю?" - говорилося в статті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив убивцям Аркадія Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
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