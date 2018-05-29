"Я втомився ховати своїх": в мережі згадали, що Бабченко писав про вбивство Шеремета

Убитий російський журналіст Аркадій Бабченко в день вбивства свого колеги Павла Шеремета відзначав, що всі люди з його кола спілкування були вбиті.

"Я втомився ховати своїх. Весь цей час кожен раз одне і те ж. Чортова нескінченна низка смертей", - сказано в його колонці, розміщеній у виданні "Спектр".

"Тільки з тих, хто входив в моє коло спілкування, з ким я дружив, приятелював або був знайомий, вбиті: Юрій Щекочихін, Ганна Політковська, Станіслав Маркелов, Анастасія Бабурова, Наталя Естемірова, Борис Нємцов, блискучими зусиллями лікарів після отруєння вижив Володимир Кара-Мурза. Ця війна забрала з собою Андрія Миронова. Тепер ось убитий Павло Шеремет", - писав він.

Журналіст додав, що це тільки люди з його кола спілкування і тих, кого вбили. Але є ще знайомі, які зазнали нападу і просто незнайомі жертви злочинів режиму.

Бабченко нагадав, що останнім місцем роботи Павла Шеремета було "Громадське телебачення Росії", на якому він вів останню програму, де існувала свобода слова. При цьому він додав, що вбивства антикорупціонерів, політичних опонентів, адвокатів можна пояснити "звірячою логікою". Але вбивство суспільно-політичного журналіста незрозуміло.

Відзначимо, Павло Шеремет був убитий в Києві 20 липня 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Бабченко вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенко, будуть дії російських спецслужб.