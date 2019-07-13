"Я вмію їздити, дивися як!" У Львові "нова Зайцева" загинула, тікаючи з місця ДТП. Фото

У Львові вранці 13 липня, близько 06:00, сталася смертельна ДТП. 21-річна дівчина на Mercedes-Benz,тікаючи з місця аварії, звалила електроопору і загинула в результаті зіткнення легковика з деревом.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП у Львівській області, загибла була мешканкою Пустомитівського району. Постраждав також її земляк, 21-річний пасажир авто, його відвезли в лікарню.

Як уточнюється на сайті ГО "Варта1", автопригода сталася на вул. Городоцької. "Є інформація, що водій скоїла ДТП з іншим авто раніше і там, зі слів іншого водія, поводилася неадекватно (можливо, стан алкогольного сп'яніння), з місці першого ДТП дівчина втекла зі словами "я вмію їздити, дивись як" і погнала, вже через кілька хвилин сталася смертельна ДТП, де дівчина загинула", – сказано в повідомленні.

"Варта-1"

"Варта-1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ-Чоп у Житомирській області 12 липня легковий автомобіль в'їхав у вантажівку. У результаті пасажир першого авто загинув на місці події, водій госпіталізований.

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