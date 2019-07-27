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"Я вимагаю!" Зеленський наказав звільнити скандального Глуховерю

15.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника ГУ Нацполіціі Віталія Глуховерю, який наказав підрозділу КОРД затримати патрульних.

Про це президент написав у своєму Facebook. За його словами, поведінка, на опублікованому відео інциденту є просто шокуючим цинізмом старої еліти. Яке показує, що вони зі своїм обслуговуючим персоналом живуть поза законом.

"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері від займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", — підкреслив президент.

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Також Зеленський попередив усіх чиновників як в столиці, так і в містах, і маленьких селах — час безкарності закінчився.

"Ані ви, ані ваші друзі більше не будете стояти понад законом. Ви будете тільки і в першу чергу під ним. Тож радійте, якщо ви понесете заслужену відповідальність за законом, що я вам твердо обіцяю. Бо інакше народ скористається своїм правом суверена у власній державі, і ви опинитесь взагалі поза законом.

Так що краще пишіть явки з повинною, звільняйтесь або тікайте. Бо єдине, що я можу вам гарантувати — це кримінальне переслідування та покарання у законний спосіб. А єдине, чого я вам точно не раджу, — продовжувати своєю нахабною поведінкою випробувати країну на міцність. Країна та народ міцніші за всіх вас — вони вистоять. Ви ж — зникнете.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені Київської області співробітники двох компаній з ритуальних послуг влаштували стрілянину.

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Особи
Володимир Зеленський Арсен Аваков
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Піар - суть діяльності зебіла.
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Smith Lera
Smith Lera
Зеблазеньбені почни з себе зелупонь, виконуй закон сам, потім будешь іншим погрожувати, підпиши закон про ТСК, курво.
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Smith Lera, Пеклоун
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