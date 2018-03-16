"Я вимагатиму": звинувачений Савченко Тетерук зробив заяву

Народний депутат України від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук готовий відзвітувати за кожен прожитий день.

"Я відкритий для суспільства, мені абсолютно нема чого приховувати", - заявив він "Обозревателю".

Коментуючи звинувачення, висловлене на його адресу позафракційним народним депутатом України Надією Савченко про те, що нібито він є російським офіцером, котрий приніс присягу на вірність РФ, Тетерук коротко відповів: "Це брехня".

Водночас він додав: "Я не особистий лікар Надії Савченко. Кажуть, у неї нестабільна психіка, що вона не контролює свої заяви. Те, що вона видає - це або маніакальний синдром, або пропаганда, яку їй вливають в голову. Їй потрібна медична допомога, а не увага журналістів".

"Шкода, що цій хворій людині багато уваги приділяє журналістська спільнота і мало - лікарі", - зауважив нардеп.

Водночас він запевнив, що готовий дати звіт за кожен день свого життя, і що йому нічого приховувати. "Якщо журналісти хочуть, нехай проводять журналістське розслідування. Мої опоненти намагаються скинути на мене дуже велику кількість фейків, і кожен з них я готовий спростувати - з доказами, з документами. Але, в свою чергу, я буду вимагати від журналістів розслідування щодо тих, хто такі фейки поширює. Щоб все було справедливо", - наголосив Тетерук.

Як писав "Обозреватель", в ефірі телеканалу ZIK Савченко заявила, що нардепи від "Народного фронту" Юрій Береза і Андрій Тетерук є російськими офіцерами, які давали присягу РФ.