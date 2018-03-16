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"Я вимагатиму": звинувачений Савченко Тетерук зробив заяву

9.9тЧитати новину російською

Народний депутат України від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук готовий відзвітувати за кожен прожитий день.

"Я відкритий для суспільства, мені абсолютно нема чого приховувати", - заявив він "Обозревателю".

Коментуючи звинувачення, висловлене на його адресу позафракційним народним депутатом України Надією Савченко про те, що нібито він є російським офіцером, котрий приніс присягу на вірність РФ, Тетерук коротко відповів: "Це брехня".

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Водночас він додав: "Я не особистий лікар Надії Савченко. Кажуть, у неї нестабільна психіка, що вона не контролює свої заяви. Те, що вона видає - це або маніакальний синдром, або пропаганда, яку їй вливають в голову. Їй потрібна медична допомога, а не увага журналістів".

"Шкода, що цій хворій людині багато уваги приділяє журналістська спільнота і мало - лікарі", - зауважив нардеп.

Водночас він запевнив, що готовий дати звіт за кожен день свого життя, і що йому нічого приховувати. "Якщо журналісти хочуть, нехай проводять журналістське розслідування. Мої опоненти намагаються скинути на мене дуже велику кількість фейків, і кожен з них я готовий спростувати - з доказами, з документами. Але, в свою чергу, я буду вимагати від журналістів розслідування щодо тих, хто такі фейки поширює. Щоб все було справедливо", - наголосив Тетерук.

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Як писав "Обозреватель", в ефірі телеканалу ZIK Савченко заявила, що нардепи від "Народного фронту" Юрій Береза і Андрій Тетерук є російськими офіцерами, які давали присягу РФ.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Андрій ТетерукНадія Савченко
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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