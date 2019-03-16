"Відкликаю свій підпис!" У Криму різко передумали бути росіянами

У анексованому Криму у жителів змінилася думку про окупацію півострова Російською Федерацією.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив, що напередодні чергової дати окупаційного псевдореферендума в Ялті з'явилися листівки "Я відкликаю свій підпис з референдуму".

"У кримських пабліках йшло жваве обговорення даного випадку і негативних коментарів щодо окупаційної влади. Мабуть, холодильник вже перемагає телевізор", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Туреччина підтримали суверенітет і територіальну цілісність України і заявили, що ніколи не визнають анексію Крима.

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