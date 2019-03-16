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"Відкликаю свій підпис!" У Криму різко передумали бути росіянами

8.6тЧитати матеріал російською

У анексованому Криму у жителів змінилася думку про окупацію півострова Російською Федерацією.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив, що напередодні чергової дати окупаційного псевдореферендума в Ялті з'явилися листівки "Я відкликаю свій підпис з референдуму".

"У кримських пабліках йшло жваве обговорення даного випадку і негативних коментарів щодо окупаційної влади. Мабуть, холодильник вже перемагає телевізор", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Відкликаю свій підпис!" У Криму різко передумали бути росіянами
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"Відкликаю свій підпис!" У Криму різко передумали бути росіянами

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Туреччина підтримали суверенітет і територіальну цілісність України і заявили, що ніколи не визнають анексію Крима.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры в концлагере "урина" совсем отупели, можно всякое дерьмо скармливать)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Надписи на заборах - вот уровень украинских блогеров. В принципе, даже они справляются с поставленной задачей, по отупению поголовья Украины.
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ященко Олег, вот про это я и говорю... Полная деградация и полное отрицание реальности.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Пигин Макс, Пукин уже справился с задачей по отуплению своего мокшанского населения и ты этому пример. В Крыму проявилась кацапская свобода слова и только на заборах можно ее применить, а то-что твое имя пишут на заборах можешь воспринимать как славу.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Другими словами он признает что жители голосовали сами, без принуждения и высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Plotnikov Alex, именно те, которые были отравлены всруско мирской эйфорией и голосовали сами, теперь отзывают таким образом свои голоса и становятся в месте с теми, которые знали, что кацапызм к лучшему не приведет.
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