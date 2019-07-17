"Я цей "Бук" ховав": у Росії видалили скандальне інтерв'ю командира "ДНР"

У Росії поспішно видалили скандальне інтерв'ю з затриманим СБУ командиром "ДНР" Володимиром Цемахом, в якому він зізнався, що сховав "Бук", з якого поцілили в рейс MH17 у 2014 році.

Про це пише "Новая газета", яка раніше публікувала викриваючий матеріал про Цемаха.

Так, Раменське відділення партії "Батьківщина", яке знімало гучний фільм "Брат на брата", в якому і засвітився командир "ДНР", вирішило замести сліди і видалило свій YouTube-канал.

Інтерв'ю з Цемахом Скріншот із відео

Відзначається також, що в липні 2019 року "Новая газета" звернулася за коментарями до отамана хутірського козачого товариства Раменського району Підмосков'я і глави відділення "Родины" в Раменському В'ячеслава Коценка, який брав інтерв'ю у Цемаха, однак після отримання питань він закрив свою сторінку від публічного перегляду. Пізніше чоловік видалив свій аккаунт у соцмережі.

⚡️Командір ППО "ДНР" Цемах; "Я цей БУК ховав. Я вам навіть покажу де він стартував і де я його забирав!". Нагадуємо що цього півника вже вивезли до Києва. Блискуча операція українських спецслужб 👍 pic.twitter.com/UmYTRESBP0 - Львівський метрополітен (@natohawks) 6 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

При цьому російські ЗМІ заявили, що Володимир Цемах у скандальному зізнанні в 2015 році не говорив про "Бук".

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