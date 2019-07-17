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"Я цей "Бук" ховав": у Росії видалили скандальне інтерв'ю командира "ДНР"

5.8т Читати матеріал російською

У Росії поспішно видалили скандальне інтерв'ю з затриманим СБУ командиром "ДНР" Володимиром Цемахом, в якому він зізнався, що сховав "Бук", з якого поцілили в рейс MH17 у 2014 році.

Про це пише "Новая газета", яка раніше публікувала викриваючий матеріал про Цемаха.

Так, Раменське відділення партії "Батьківщина", яке знімало гучний фільм "Брат на брата", в якому і засвітився командир "ДНР", вирішило замести сліди і видалило свій YouTube-канал.

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Інтерв'ю з Цемахом

Інтерв'ю з Цемахом

Скріншот із відео

Відзначається також, що в липні 2019 року "Новая газета" звернулася за коментарями до отамана хутірського козачого товариства Раменського району Підмосков'я і глави відділення "Родины" в Раменському В'ячеслава Коценка, який брав інтерв'ю у Цемаха, однак після отримання питань він закрив свою сторінку від публічного перегляду. Пізніше чоловік видалив свій аккаунт у соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

  • При цьому російські ЗМІ заявили, що Володимир Цемах у скандальному зізнанні в 2015 році не говорив про "Бук".

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Місце
Росія
Теги
СБУ Росія Боїнг МН17
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Русское правительство, как обратное провидение, устроивает к лучшему не будущее, а прошлое." - Александр Герцен. "Россия – страна с непредсказуемым прошлым." - Михаил Задорнов. "В России историю следует издавать в виде блокнота, в котором легко изъять любую страницу и заменить ее новой." - Гаррисон Солсбери.
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