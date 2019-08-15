"Я стікаю кров'ю!" В поліції розкрили подробиці про підозрюваного у вбивстві підлітка на Кіровоградщині

У середу, 14 серпня, поліцейські впіймали підозрюваного у вбивстві 17-річної жительки села Суботці Кіровоградської області Діани Хріненко. Дівчинка зникла 24 серпня 2018 року, а її рештки знайшли лише у березні 2019-го. Ймовірний вбивця тривалий час переховувався у Польщі.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що поліцейські встановили обставини зникнення підлітка (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І вчора (14 серпня. – Ред.), завдяки співпраці між Національною поліцією України та поліцією Польщі підозрюваний у вбивстві був затриманий на прикордонному пункті з Польщею", – написав правоохоронець.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини

За словами Аброськіна, 24 серпня Хріненко вночі поверталася додому з дискотеки, дорогою спілкувалася по телефону з хлопцем.

А коли до подвір'я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Хріненко вигукнула: "Я стікаю кров'ю!" Потім зв'язок із нею перервався.

Заступник голови Нацполіції додав, що упродовж тривалого часу поліцейські та звичайні громадяни цілодобово "прочісували" село, де трапилася трагедія, а також відпрацьовували сусідні населені пункти та прилеглі до них території. Проте рештки виявили майже через рік.

"Цього місяця ми встановили підозрюваного у вбивстві, а також його місцеперебування у Польщі, де він ховався вже тривалий час… Це 28-річний мешканець одного із сіл Знам’янського району на Кіровоградщині", – написав Аброськін.

Він зазначив, що правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо його причетності до вбивства Хріненко.

У четвер, 15 серпня, поліцейські доправили затриманого до суду для обрання стосовно нього запобіжного заходу.

17-річна Діана Хріненко Facebook В'ячеслава Аброськіна

Правоохоронці обшукали усе село та прилеглі території Facebook В'ячеслава Аброськіна

Дівчина зникла у серпні 2018 року Facebook В'ячеслава Аброськіна

Правоохоронці впіймали підозрюваного Національна поліція України

Правоохоронці впіймали підозрюваного Національна поліція України

Правоохоронці впіймали підозрюваного Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у Кіровоградській області виявили людські останки, які могли належати 17-річній Діані Хріненко. Дівчина зникла у серпні 2018 року року за загадкових обставин.

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