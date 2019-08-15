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"Я стікаю кров'ю!" В поліції розкрили подробиці про підозрюваного у вбивстві підлітка на Кіровоградщині

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У середу, 14 серпня, поліцейські впіймали підозрюваного у вбивстві 17-річної жительки села Суботці Кіровоградської області Діани Хріненко. Дівчинка зникла 24 серпня 2018 року, а її рештки знайшли лише у березні 2019-го. Ймовірний вбивця тривалий час переховувався у Польщі.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що поліцейські встановили обставини зникнення підлітка (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І вчора (14 серпня. – Ред.), завдяки співпраці між Національною поліцією України та поліцією Польщі підозрюваний у вбивстві був затриманий на прикордонному пункті з Польщею", – написав правоохоронець.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини

За словами Аброськіна, 24 серпня Хріненко вночі поверталася додому з дискотеки, дорогою спілкувалася по телефону з хлопцем.

А коли до подвір'я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Хріненко вигукнула: "Я стікаю кров'ю!" Потім зв'язок із нею перервався.

Заступник голови Нацполіції додав, що упродовж тривалого часу поліцейські та звичайні громадяни цілодобово "прочісували" село, де трапилася трагедія, а також відпрацьовували сусідні населені пункти та прилеглі до них території. Проте рештки виявили майже через рік.

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"Цього місяця ми встановили підозрюваного у вбивстві, а також його місцеперебування у Польщі, де він ховався вже тривалий час… Це 28-річний мешканець одного із сіл Знам’янського району на Кіровоградщині", – написав Аброськін.

Він зазначив, що правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо його причетності до вбивства Хріненко.

У четвер, 15 серпня, поліцейські доправили затриманого до суду для обрання стосовно нього запобіжного заходу.

17-річна Діана Хріненко

17-річна Діана Хріненко

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Правоохоронці обшукали усе село та прилеглі території

Правоохоронці обшукали усе село та прилеглі території

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Дівчина зникла у серпні 2018 року

Дівчина зникла у серпні 2018 року

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Національна поліція України

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Національна поліція України

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Правоохоронці впіймали підозрюваного

Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у Кіровоградській області виявили людські останки, які могли належати 17-річній Діані Хріненко. Дівчина зникла у серпні 2018 року року за загадкових обставин.

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Місце
Україна Кропивницький
Тег
вбивство
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