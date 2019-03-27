''Я стікаю кров'ю!'' Розкрилася таємниця зникнення школярки під Кропивницьким

У Кіровоградській області виявили людські останки, які можуть належати 17-річній Діані Хріненко. Дівчина зникла в серпні минулого року за загадкових обставин.

Фрагменти одягу і черепа виявили під час виконання польових робіт за 12 кілометрів від с. Суботці, де востаннє бачили дівчину. Про це повідомляє УНН із посиланням на начальника ГУНП у Кіровоградській області Романа Козьякова.

"Не виключаємо можливості, що останки тіла належать зниклій у Суботцях Діані Хріненко, але поки остаточної відповіді дати не можна", – зазначив Козьяков. Він також додав, що у справі Діани Хріненко затриманих немає.

Діана зникла 24 серпня. Дівчина поверталася додому, їй залишалося десь 500-600 метрів. Дорогою школярка розмовляла по телефону з хлопцем. Раптом він почув її крик: "Я стікаю кров'ю!" Після цього зв'язок обірвався. На пошуки піднялося все село. Повідомлялося, що вся дорога була залита кров'ю. Також був знайдений телефон дівчини.

Надзвичайна подія сталася в с. Суботці Google. Maps

Надзвичайна подія сталася в с. Суботці Google. Maps

Перший заступник глави Нацполіції України – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомляв тоді, що йдеться, швидше за все, про умисне вбивство дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі врятували 67-річну жінку, яка провалилася в колодязь і провела там три дні. Жінку виявили кінологи з собакою.

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