"Я ржала!" Звіробій не повірила, що її хотіли вбити підозрювані в справі Шеремета

Волонтер Маруся Звіробій має намір захищати військового медика Юлію Кузьменко – підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила в коментарі українським телеканалам після резонансного брифінгу МВС, на якому розкрили моторошні подробиці злочину в 2016 році.

Звіробій відповіла, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, в тому числі записів телефонних розмов.

"Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати, але мені це" ліплять ". Після цього звідки у мене може бути довіра до правоохоронців, до їхніх методів і експертизам? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", – заявила волонтер.

Юлія Кузьменко і Маруся Звіробій

Також Кузьменко обговорювала можливе замах на Звіробій або ж викрадення її дітей. Звіробій заявила, що "ржала", коли почула про це.

"Нехай розбираються адвокати, поліція... Але навіть якщо цю "Лисицю" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягати. Що поробиш? Єдність – вона така", – заявила Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Маруся Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити. Потім були заведені кримінальні провадження про "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Нещодавно Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних з політикою Зеленського. Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

28 листопада детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтер не хотіла відкривати двері, але їх виламали.

ДБР викликало жінку на допит, однак та відмовилася заходити в кабінет слідчого.

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