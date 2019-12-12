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12 грудня • оновлено в 23:24
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/ Розслідування

"Я ржала!" Звіробій не повірила, що її хотіли вбити підозрювані в справі Шеремета

8.1т
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Волонтер Маруся Звіробій має намір захищати військового медика Юлію Кузьменко – підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила в коментарі українським телеканалам після резонансного брифінгу МВС, на якому розкрили моторошні подробиці злочину в 2016 році.

Звіробій відповіла, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, в тому числі записів телефонних розмов.

"Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати, але мені це" ліплять ". Після цього звідки у мене може бути довіра до правоохоронців, до їхніх методів і експертизам? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", – заявила волонтер.

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Юлія Кузьменко і Маруся Звіробій

Юлія Кузьменко і Маруся Звіробій

Також Кузьменко обговорювала можливе замах на Звіробій або ж викрадення її дітей. Звіробій заявила, що "ржала", коли почула про це.

"Нехай розбираються адвокати, поліція... Але навіть якщо цю "Лисицю" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягати. Що поробиш? Єдність – вона така", – заявила Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лошадь Маруська ржала.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Наша СБУ не гребує нічим, можливий аудіомонтаж, пранкерство, та що завгодно....
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Тарас Бор
Тарас Бор
Домбровска Катерина,ну да.Им же делать некуй.
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