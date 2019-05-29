"Я розстріляв командирів": Гіркін розповів про страти соратників у "ДНР"

Один із екс-ватажків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як здійснював розстріли людей у Слов'янську під час його окупації в 2014 році. Примітно, що під самосуд потрапили навіть його соратники.

Зокрема, Гіркін особисто розстріляв командира роти й командира взводу так званого "ополчення", підлеглі яких скоїли злочин. Про це він розповів в інтерв'ю, відео якого опубліковано на ресурсі "Східний варіант" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін "Східний варіант"

"Там була абсолютно потворна ситуація. Командир роти почав курити траву... А в одному із взводів група харківських кримінальників стала провертати свої справи. Вони викрали місцевого підприємця, почали його катувати з метою отримання викупу. До того ж син цього підприємця служив в інший роті на іншому кінці міста. Тому рядових я відправив у штрафний підрозділ, а командирів розстріляв. Хоч вони навіть безпосередньо не займалися тортурами. Взводний знав, що відбувається, а ротний ні", – зізнався Гіркін.

Також за його словами, спочатку людей, звинувачених ним у злочинах, розстрілювали за вироком так званого "трибуналу" (який складався з інших членів збройних формувань "ДНР"), а потім стали розстрілювати взагалі без усілякого суду. Кому жити, а кому померти, Стрєлков вирішував одноосібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гіркін розповів, що він особисто убив декількох українських "диверсантів" і "шпигунів".

Екс-ватажок "ДНР" зізнався й у тому, що терористи прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

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