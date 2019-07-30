"Я проти б*ндерівців!" Брат-терорист голови Донецької ОДА зганьбився на росТБ

Терорист "ДНР" Євген Кириленко, який є рідним братом голови Донецької ОДА Павла Кириленка, дав скандальне інтерв'ю для російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".

Також в ньому засвітилася і мати чиновника Надія Кириленко, яка також підтримує російських окупантів. Фрагментом їх антиукраїнського спічу поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сімейні справи... Поплічник російських окупантів і брат голови Донецької ОДА дав інтерв'ю "Вести недели" і одному з рупорів-пропагандистів Кремля", – написав захисник України.

Зокрема, в скандальному сюжеті Євген Кириленко, якого представляють "офіцером спецслужб ДНР", розповідає про свої стосунки з братом і про сварку з ним.

Євген Кириленко Скріншот відео

"Ми вже зрозуміли, що у нас досить-таки різні політичні погляди, я б навіть сказав діаметрально протилежні. Ну, і після цього ми якось в телефонному режимі висловили один одному, може, не сильно м'яко свої точки зору, після чого просто припинили спілкуватися. Я сказав, що я не "укроп" і проти бандерівців. Відкрив "Яндекс", читаю першим рядком: "Головою призначений брат сепаратиста", – говорить зрадник України.

Цю риторику підтримала і його мати, яка також озвучила на камеру улюблені тези кремлівської пропаганди.

"Мої діти один в одного стріляти не будуть, і взагалі – ми один народ, ну як нас можна розірвати? Павлик сказав: "Я прийшов рятувати". Але рятувати нас від самих себе не треба. Він вважає, що давали присягу Україні. Я вважаю, що батьківщина наша ось тут", – сказала сепаратистка.

Відповідаючи на питання про кар'єрний злет свого сина, жінка зазначила, що не знає, як це сталося, оскільки їй нічого не розповідають через те, що вона – "ватниця".

За кадром рупор путінської пропаганди Євген Попов уточнив, що Надія Кириленко часто їздить в гості до проукраїнського сина на мирну територію, оскільки у неї народилася онучка.

Надія Кириленко Скріншот відео

В кінці сюжету терорист "ДНР" і його мати заявили, що в Україні нібито стався "державний переворот" і закликали свого родича "закінчувати це все", маючи на увазі війну на Донбасі, яку розв'язала Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА 5 липня. Він є підполковником юстиції, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року). У 2008 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працював в прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генеральній прокуратурі.

У 2018 році прокурору Кириленко видали службову квартиру у Львові. Також він задекларував 300 тис. гривень готівкою, при цьому заробив за рік 450 тис. гривень. Крім того, у 2017 році Кириленко придбав BMW 528i 2015 за 393,5 тис. гривень. Інших цінностей сім'я не має.

Після призначення Кириленка головою Донецької ОДА Зеленський закликав не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих і не побачив нічого крамольного в тому, що брат очільника Донецької області – посіпака окупантів.

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