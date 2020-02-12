"Я просто ридала і молилася!" У пологовому будинку Житомира помер новонароджений: мати підозрює лікарів

У пологовому будинку №1 в Житомирі дитина померла через добу після народження. Мама малюка звинувачує лікарів у халатності.

Жалісливу історію Олександра опублікувала на сторінці "Матусі й татусі Житомира" в Facebook. За словами дівчини, вагітність проходила без патологій і ускладнень, всі аналізи були в нормі.

Лікарі поліклініки, де дівчина стояла на обліку всю вагітність, поставили імовірну дату пологів на 2 січня. Однак, в цей день вона приїхала в лікарню без жодних ознак пологів.

"Мені пропонують зробити КТГ, якщо воно в порядку, мене відпустять ще додому, але з умовою, що через тиждень я обов'язково вже лягаю в стаціонар, у відділення патології. Роблять мені КТГ - бал 10 з 10. Це означає дуже хороший результат і мене зі спокійною душею відпускають додому", – розповідає дівчина.

Як розповіла Олександра, через тиждень ситуація не змінилася і вона планово приїхала в пологовий будинок, розуміючи, що додому вже повернеться з дитиною. Однак там вагітна провела ще цілий тиждень. Вона зазначає, що весь цей час її консультувала завідуюча відділенням патології.

"Направляти на різні аналізи, на УЗД, ранкові огляди - все у мене протікає ідеально. І тут їй приходить в голову думка, що мені поставили неправильний термін. Збирають перший консиліум лікарів, дивляться мене на кріслі, відповідь: шийка закрита і не готова до пологів абсолютно, значить дійсно неправильний термін", – пише дівчина.

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Через кілька днів в палату Олександри потрапила дівчина з такою ж проблемою. На наступний ранок Марину відправили на УЗД, яке показало необхідність негайно робити кесарів розтин.

"Я в паніці, прошу зібрати консиліум лікарів ще раз. Мені кажуть: добре, завтра зберемо. Дивляться мене знову на кріслі, відповідь така сама: шийка закрита, пологи ще не поруч. Всі починають мене відмовляти, мовляв плід не великий, живіт маленький, ще не час. Почекай ще. Сама народиш! " – розповідає Олександра.

В той же день, за словами дівчини, УЗД показало, що по середній мозковій артерії її дитині надходить мало крові. Незважаючи на переживання вагітної, заввідділенням повідомила, що ввечері консиліум збирати ніхто не буде, і ситуація не критична. Олександра заявила, що на наступний день хоче лягати на операцію сама.

"Ранок 16 січня, обхід від заввідділенням. Ти точно зважилася на кесарів? Кажу так! Ведуть мене в операційну. Роблять мені спинний наркоз, ширма перед очима. Пару хвилин, дістають дитину. Він всхліпнув і як задишка, потім ще раз і задишка. Я кажу чому він не плаче? На що мені відповідають, що там лікар і все під контролем. Я бачу, як його смикають за ручки, одягають кисневу маску і забирають", – пише Олександра.

Дівчина зазначає, що дитину їй навіть не показали і відразу забрали разом з нею в реанімацію. А одна з лікарів похвалила її за те, що та наполягла на операції, тому що дитина давно страждала в утробі і їй потрапив меконій в легені.

"Від побаченої картини у мене була істерика. Мій такий маленький хлопчик лежить весь під трубками, голенький. Сам в цьому боксі, я не можу його на руки навіть взяти. Намагаюся з ним говорити, гладити, чіпати, за ручку тримати. Дитині роблять знімок легких і кажуть, що це пневмонія вже, шансів мало. Сиділа над ним півтори години і просто ридала і молилася", – розповідає дівчина.

Через деякий час Олександрі повідомили, що малюк помер. Дівчина звинувачує лікарів у смерті дитини через недбалість.

"І кажуть що все, ми не змогли. Він помер, можете пройти попрощатися. Всі побігли до нього. Істерика просто, це неможливо описати ніякими словами. Як? Як так вийшло? Хто винен? Чому всі аналізи і узі були в нормі, чому тягнули час? Мільйон питань і просто біль. Моє серце розірвалося на частини. На наступний день викликали патологоанатома і зробили розтин. Далі вердикт: у нього були вроджені фіброми легких, він би не вижив в будь-якому випадку. Синдром Хамена Річчі. Чому спочатку був один діагноз, а зараз інший? Чому рентген легень не показав цих фібром?", – пише Олександра.

Вона розповіла, що написала заяву в поліцію, де вже відкрили кримінальну справу за ст.140 ч.2 КК України. При цьому через місяць в пологовому будинку не дали ніяких підтверджень про причину смерті немовляти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Олешки на Херсонщині померла новонароджена дівчинка, знайдена 30 січня в поліетиленовому пакеті в кімнаті студентського гуртожитку.

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