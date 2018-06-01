"Я подумав: не може такого бути!" Кравчук про історію з Бабченком

Ні для кого не секрет, що в українських спецслужбах є російські агенти - принаймні, так було до останнього часу.
Проте, остання ефектна спецоперація Служби безпеки України з "вбивством" і "воскресінням" російського журналіста Аркадія Бабченка виявилася абсолютно "чистою": не було жодного витоку інформації.
У бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL перший президент України Леонід Кравчук дав свою оцінку цій події, а також розповів про "кремлівські очі і вуха" в сьогоднішніх силових структурах України.
Перший президент також поділився думкою про долю Кримського мосту і газопровід, що Росія споруджує в обхід України.
- Чи можете ви погодитися з тим, що, коли ви стали президентом України, зв'язки української та російської спецслужб були настільки міцними, що "кремлівські очі і вуха" були у всіх секретних відділах України і ФСБ була в курсі всього, що відбувається в українській владі?
- Можливо, говорити про те, що вони були кругом і всюди, це перебільшення, але те, що тут були російські і руки, і ноги, і очі - це цілком природно.
Тому що, власне кажучи, вони були до цього. До цього спецслужби в Україні не існувало як такої. Існувала спецслужба Радянського Союзу.
І коли Україна стала незалежною, нічого відразу не змінилося докорінно. Скажімо, не замінили усіх співробітників, не замінили керівників. Просто спецслужба колишнього Радянського Союзу перейшла в підпорядкування української держави.
Власне, тому можна умовно говорити про те, що наші українські спецслужби були наповнені російськими агентами, як ми їх називали тоді.
Думаю, вони і зараз до кінця не викорінені, тому що йде війна на сході, і кордони у нас прозорі - безумовно, російські спецслужби можуть через них проникнути.
Думаю, нам слід з цим рахуватися, слід боротися і слід добиватися, щоб наші люди все більше і більше працювали не лише в Україні, але також і в Росії.
- Чи свідчить історія з Бабченком про те, що Україні все-таки вдалося істотно зачистити ці "вуха Кремля"? Адже не було ніякого витоку інформації про спецоперацію.
- Зачистити поки не вдалося, але досвід ми отримуємо. У нас вже є свої спеціальні агенти. У нас є все, щоб мати точну, і це важливо, і своєчасну, що теж важливо, інформацію. Тому що без цього діяти практично неможливо.
А інформація буде точною і своєчасною, коли люди будуть віддані своєму народові, своїй державі і своїй національній сутності.
Я думаю, що в цьому напрямку вже зроблено чимало. Але сказати, що все закінчено, було б перебільшенням.
- За вашими оцінками, в яких силових структурах України сьогодні є найбільша кількість російських агентів?
- Думаю, в Службі безпеки і в поліції.
- Чому?
- Тому що це великі структури, тим більше після реформи. Дуже складно знайти людей, які дійсно віддані. Аваков в цьому плані робить багато, але тут потрібен час.
- Як загалом ви оцінюєте операцію з "вбивством" і "воскресінням" Бабченка?
- Знаєте, спочатку я повірив у перше, потім я повірив у друге (сміється).
У нас такого в Україні ще не було, це вперше за всі 27 років незалежності. Спочатку у мене було враження якоїсь вистави. Але потім я сів, взяв голову в руки і подумав: туди зійшлися глава Служби безпеки, Генеральний прокурор. Потім прийшов президент, щоб привітати, коли Бабченко "воскрес" (сміється).
Я подумав: ну не може ж бути такого, щоб стільки людей нічого не розуміли. Хоча, і світ був приголомшений. І "Журналісти без кордонів", і Організація об'єднаних націй...
Я не думаю, що це дало нам великий авторитет, але я уникаю того, щоб засуджувати або говорити про велику акцію.
Я не володію необхідною інформацією. Слава богу, я не причетний до цього і можу просто спостерігати. Я не знаю, як вони працюють.
- Отже, ви вважаєте, що це ані тріумф, ані поразка українських спецслужб? Це просто їхня рутинна робота?
- Я думаю, що це їхня робота. Чи потрібно було цю роботу подавати в такому вигляді, публічно, і чи повинен був в цьому брати участь, вибачте, весь склад Служби безпеки і навіть президент України?
У мене є сумніви. Особливо щодо президента, тому що це не його робота.
- Тобто, якби ви сьогодні займали посаду президента, ви б вчинили інакше?
- Я б ніколи туди не пішов. Ніколи в житті.
Не тому, що я не поважаю. Просто це не робота президента. Це робота людей, які навчені цьому.
Коли президент з'являється в такій ситуації, це називається піар.
- Можна поставити вам питання про Керченський міст?
- Ну, моста я не знаю, я його не бачив. Я там не їздив (сміється).
- А хотіли по ньому проїхатися?
- Звичайно. Я хотів би подивитися на нього, як він там стоїть. Тому що про міст багато розмов.
Але я не інженер, і я вам нічого путнього не скажу. Скажу тільки одне: якщо вже він побудований, треба думати, як його використовувати не проти України.
- Чи є у вас думки щодо цього?
- Ну, поки немає, але, думаю, з часом з'являться. Коли ми переможемо і Крим буде наш, то це буде добре. Ми його будемо використовувати.
- Рефат Чубаров запропонував створити міжнародний консорціум, який би відібрав у Росії цей міст в якості контрибуції за війну проти України. Чи підтримуєте ви таку пропозицію?
- Ви знаєте, можуть бути пропозиції - і цікаві, і гротескні, і комічні, і дипломатичні. Людина може придумати що завгодно. Головне - як це зробити.
- Чи вважаєте ви, що "Північний потік-2" - це ніж в спину України з боку Німеччини і особисто Меркель?
- Ми з вами повинні бути дипломатами. Це не ніж. Можна сказати, що це неповага відповідно до розвитку і можливостей України.
EurActiv
З урахуванням того, що у нас є газопровід і що його можна легко модернізувати і використовувати на повну потужність - більше 100 мільярдів кубометрів.
Це величезна структура, і навіщо будувати іншу?
Україна може з цим впоратися і запропонувати нормальний сценарій розвитку цього газотранспортного об'єкту.
Але Росія хоче обійти. Росія використовувала проти нас газову трубу, тепер вона використовує "Потік". Не знаю, що іще вона буде використовувати. Але я підкреслюю: Україна може використовувати свій газопровід для справи. І я хотів би, щоб це було.
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".