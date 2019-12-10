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10 грудня • оновлено в 16:40
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"Я могла взяти автомат": Поклонська розповіла, як збиралася воювати за Крим

1.4т
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Колишня "прокурорка" окупованого Росією Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що нібито була готова воювати на стороні окупантів за український півострів.

Маревне зізнання вона зробила в інтерв'ю Wonderzine, зазначивши, що занадто сильно ненавиділа проукраїнські сили під час подій 2014 року.

"Знаєте, після того, як я написала рапорт про звільнення з Генпрокуратури України – а для мене служба в прокуратурі була всім моїм життям – і приїхала до Криму, у мене було щире бажання і ненависть до людей, які розбили все в Україні, що було створено. У мене такий протестний настрій був, незгода, що я реально могла б взяти автомати і захищати Крим, щоб не трапилося того ж самого в Криму, щоб ніхто не приїхав, як нас лякали", – заявила одіозна поплічниця окупантів.

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Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

"Амітел"

Крім того, вона вибухнула безглуздими фейками про вигадані "звірства" активістів Євромайдану, повторення яких побоювалися в Криму.

"Створювали кімнати під назвою "Гестапо" і крали наших співробітників із 7-го відділу (це зовнішня служба) та інших співробітників спецпідрозділів "Беркуту", які ходили у цивільному. Їх вираховували, крали, в це "Гестапо", по п'ятах били, потім мішок на голову надягали. І це було. Це робили спеціальні товариші, які за це отримували багато грошей. І причому навіть тирили у себе ж, крисятничали", – нахабно продовжила брехати Поклонська про Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поклонська під час візиту до Сербії заявила, що тимчасово окуповані Крим і Севастополь нібито є Росією.

Раніше вона вибухнула неадекватними погрозами на адресу України і натякнула, що якщо зраджена нею країна не припинить обговорювати російське вторгнення до Криму, то нібито ризикує втратити й інші території.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Євромайдан російська пропаганда
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
Тег
Державна Дума Росії
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Попович Олег
Попович Олег
могла взять автомат а взяла только за щеку)))
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hunt andres
hunt andres
Попович Олег, Из личного опыта, петушило?)
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К Денис
К Денис
В чем она сорвала то нагло?))) все истина..
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