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"Я її викинув!" Новий глава зовнішньої розвідки розповів, як отримав медаль ФСБ

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Глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв заявив, що викинув медаль від ФСБ Росії "За бойову співдружність", якою його нагородили в 2004 році.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Цензор. НЕТ", уточнивши, що отримав медаль за участь в операціях із відстеження та ліквідації каналів перевезення наркотиків.

"Я відповідав за боротьбу з міжнародним наркобізнесом, і у мене було чимало грамот і відзнак від зарубіжних спецслужб і правоохоронних органів інших держав, найперше від США, країн НАТО, ми тісно взаємодіяли зі спецслужбою США з боротьби з наркомафією ДЕА та Мін'юстом США", – сказав він.

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"У 2004-му в Києві в СБУ проходила нарада керівників спецслужб США, Європи і РФ щодо проблем транскордонної наркомафії, і багатьом учасникам, зокрема й мені, росіяни вручили медаль ФСБ.

Я і не носив її ніколи, у мене є два українських ордена "За заслуги". Зараз медаль ФСБ я викинув, мені жодні почесті від агресора не потрібні", – підкреслив Бухарєв.

Владислав Бухарєв

Владислав Бухарєв

Новое Время

Він пояснив, що в ті роки масштаби наркозлочинів, які відбувалися на території країни або її кордонах, були величезними.

"Оскільки у нас спільний кордон із РФ, то, зрозуміло, у нас було чимало операцій із відстеження та ліквідації каналів перевезення наркотиків", – додав глава Служби зовнішньої розвідки.

"Наприклад, під моїм керівництвом було проведено відоме затримання Анастасії Вороніної-Франсишко, дочки знаменитої актриси Федосієвої-Шукшиної. Анастасія регулярно перевозила героїн із Пакистану до Києва і Москви", – розповів він.

Нагадаємо, Владислав Бухарєв став новим главою Служби зовнішньої розвідки України 11 червня за указом президента України Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві "накрили" велику мережу транзиту героїну. В українській столиці були затримані іноземці, які займалися постачанням наркотиків в інші країни Європи.

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Особи
Владислав БухарєвВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Сховав Славік медаль під матрац.
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку ---------- https://fuck.it/id01286571
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку .......... https://fuck.it/id01286571
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Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
Сиромашенко Александр, или макакян.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сазанова Алиса, иди в зоопарк, шимпанидзе тебя удовлетворит.
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