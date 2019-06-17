"Я її викинув!" Новий глава зовнішньої розвідки розповів, як отримав медаль ФСБ

Глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв заявив, що викинув медаль від ФСБ Росії "За бойову співдружність", якою його нагородили в 2004 році.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Цензор. НЕТ", уточнивши, що отримав медаль за участь в операціях із відстеження та ліквідації каналів перевезення наркотиків.

"Я відповідав за боротьбу з міжнародним наркобізнесом, і у мене було чимало грамот і відзнак від зарубіжних спецслужб і правоохоронних органів інших держав, найперше від США, країн НАТО, ми тісно взаємодіяли зі спецслужбою США з боротьби з наркомафією ДЕА та Мін'юстом США", – сказав він.

"У 2004-му в Києві в СБУ проходила нарада керівників спецслужб США, Європи і РФ щодо проблем транскордонної наркомафії, і багатьом учасникам, зокрема й мені, росіяни вручили медаль ФСБ.

Я і не носив її ніколи, у мене є два українських ордена "За заслуги". Зараз медаль ФСБ я викинув, мені жодні почесті від агресора не потрібні", – підкреслив Бухарєв.

Владислав Бухарєв Новое Время

Він пояснив, що в ті роки масштаби наркозлочинів, які відбувалися на території країни або її кордонах, були величезними.

"Оскільки у нас спільний кордон із РФ, то, зрозуміло, у нас було чимало операцій із відстеження та ліквідації каналів перевезення наркотиків", – додав глава Служби зовнішньої розвідки.

"Наприклад, під моїм керівництвом було проведено відоме затримання Анастасії Вороніної-Франсишко, дочки знаменитої актриси Федосієвої-Шукшиної. Анастасія регулярно перевозила героїн із Пакистану до Києва і Москви", – розповів він.

Нагадаємо, Владислав Бухарєв став новим главою Служби зовнішньої розвідки України 11 червня за указом президента України Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві "накрили" велику мережу транзиту героїну. В українській столиці були затримані іноземці, які займалися постачанням наркотиків в інші країни Європи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!