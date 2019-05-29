"Я Хілларі допомагав же": сплив запис розмови Ситника про вибори у США

Під час відпочинку директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на базі "Поліське – Сарни" в Рівненській області невідомий записав його розмову про вибори президента США в 2016 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він підкреслив, що справа, яка ведеться ДБР щодо Ситника, розслідує не лише незадекларований відпочинок, а й "безпосередньо стосується нової виборчої кампанії в США".

"Був записаний голос, схожий на голос директора НАБУ, який говорив із кимось: "Я Хілларі [Клінтон] допомагав же ж... Там якраз Хілларі чому програла... Я ж коли "чорну бухгалтерію" розслідував, ми ж оприлюднили дані [Пола] Манафорта, якого посадили", – написав журналіст.

Новини Справу про елітний відпочинок Ситника передають до суду

Артем Ситник 112 Україна

Він розповів, що слідчі ДБР намагаються легалізувати ці записи, щоб їх можна було використовувати в судовому процесі.

У такому випадку "це дозволить українським політикам дискредитувати директора НАБУ в очах американців, які за часів Йованович усіма силами підтримували НАБУ, а штаб Трампа отримає потужну дубину, щоб вдарити українським компроматом по демократу Байдену".

Серед підозрюваних в організації операції проти Ситника Бутусов назвав заступника директора НАБУ, кадрового офіцера СБУ Анатолія Новака, який є другом глави антикорупційного бюро.

Журналіст також процитував слова джерела: "Дійсно, Микола Надейко (свідок у справі про відпочинок Ситника, радник члена правління фінансово-консалтингової компанії "Авангард". – Ред.) – друг Новака. Вони земляки, Надейко багатьох знає, проводить турніри з вільної боротьби за участю співробітників СБУ.

Надейко познайомився із Ситником у гостях у Новака. У них встановилися відносини, і Ситник із сім'єю 5 разів приїжджав на відпочинок на базу "Поліське - Сарни", де Надейко забезпечував його прийом. Директор НАБУ живе із сім'єю в двокімнатній квартирі, виїхати кудись йому важко, він завжди під загрозою, але там, далеко в лісі, він відчував себе комфортно".

При цьому, як зазначив Бутусов, база "Поліське - Сарни" Надейку не належить – власником є Олександр Юркевич.

"Тобто відпочинок Ситника не міг бути дружньою послугою – за це Надейко якимось чином розраховувався з керівництвом бази відпочинку. Як міг це не розуміти директор НАБУ? Дуже дивно, адже це азбучні істини", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період із 2017 до 2019 року Ситник був в угідді мінімум п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому близько 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

В останній спочинок гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

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