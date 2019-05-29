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/Розслідування

"Я Хілларі допомагав же": сплив запис розмови Ситника про вибори у США

2.2тЧитати матеріал російською

Під час відпочинку директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на базі "Поліське – Сарни" в Рівненській області невідомий записав його розмову про вибори президента США в 2016 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він підкреслив, що справа, яка ведеться ДБР щодо Ситника, розслідує не лише незадекларований відпочинок, а й "безпосередньо стосується нової виборчої кампанії в США".

"Був записаний голос, схожий на голос директора НАБУ, який говорив із кимось: "Я Хілларі [Клінтон] допомагав же ж... Там якраз Хілларі чому програла... Я ж коли "чорну бухгалтерію" розслідував, ми ж оприлюднили дані [Пола] Манафорта, якого посадили", – написав журналіст.

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Артем Ситник

Артем Ситник

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Він розповів, що слідчі ДБР намагаються легалізувати ці записи, щоб їх можна було використовувати в судовому процесі.

У такому випадку "це дозволить українським політикам дискредитувати директора НАБУ в очах американців, які за часів Йованович усіма силами підтримували НАБУ, а штаб Трампа отримає потужну дубину, щоб вдарити українським компроматом по демократу Байдену".

Серед підозрюваних в організації операції проти Ситника Бутусов назвав заступника директора НАБУ, кадрового офіцера СБУ Анатолія Новака, який є другом глави антикорупційного бюро.

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Журналіст також процитував слова джерела: "Дійсно, Микола Надейко (свідок у справі про відпочинок Ситника, радник члена правління фінансово-консалтингової компанії "Авангард". – Ред.) – друг Новака. Вони земляки, Надейко багатьох знає, проводить турніри з вільної боротьби за участю співробітників СБУ.

Надейко познайомився із Ситником у гостях у Новака. У них встановилися відносини, і Ситник із сім'єю 5 разів приїжджав на відпочинок на базу "Поліське - Сарни", де Надейко забезпечував його прийом. Директор НАБУ живе із сім'єю в двокімнатній квартирі, виїхати кудись йому важко, він завжди під загрозою, але там, далеко в лісі, він відчував себе комфортно".

При цьому, як зазначив Бутусов, база "Поліське - Сарни" Надейку не належить – власником є Олександр Юркевич.

"Тобто відпочинок Ситника не міг бути дружньою послугою – за це Надейко якимось чином розраховувався з керівництвом бази відпочинку. Як міг це не розуміти директор НАБУ? Дуже дивно, адже це азбучні істини", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Артем СитникЮрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
НАБУДержавне Бюро Розслідувань
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Ковалёва Людмила
Ковалёва Людмила
Спaсибo тому, кто показал мне этот пpeкpасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁xvxizt Пpосто пройдя прoстoй oпрoс получилa почти полугодoвую заpплaту)) Пользyйтесь, покa eщe еcть вoзможноcть=)
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Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
Сытник молодчага!) Всё успевал - и по Манафорту отработать для своих покровителей демократов и отдыхать за чужой счёт) от ответка и прилетела.
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