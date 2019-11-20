"Я готовий довести на детекторі брехні": головний свідок у справі Ситника розкрив резонансні деталі

22 листопада відбудеться судове засідання, де розглянуть апеляцію Артема Ситника, керівника НАБУ, якого звинуватили у корупційних діях через дорогий відпочинок, не відображений у декларації та оплачений іншою особою. Нам вдалося поспілкуватися із ключовим свідком у цій справі, що може поховати “антикорупційну" кар'єру Ситника – з Миколою Надейком, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ, і більше дізнатися про обставини цієї справи з перших вуст.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

У травні цього року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника. Його звинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства "Поліське-Сарни" в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко.

Сарненській районний суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному правопорушенні і присудив 3 400 гривень штрафу. Однак попереду ще одне засідання – Рівненського апеляційного суду, що розгляне апеляцію Ситника, яке має відбутись 22 листопада. Перед засіданням суду, яке може завершити кар'єру Ситника (визнаний винним у корупційному діянні, він не матиме права обіймати далі посаду), ми зустрілися із ключовим свідком у справі, щоб більше дізнатися про обставини гучної справи.

– Пане Миколо, як взагалі почалася ця історія? Як ви стали свідком у справах проти Артема Ситника?

– На початку весни мене викликали до Генеральної прокуратури як свідка у справі можливого втручання Артема Ситника у вибори в США. Під час розмови мені дали прослухати аудіофайл і запитали, чи можу я підтвердити, що на записі мій голос. Я підтвердив, що це мій голос, і що така розмова дійсно відбулася.

– Чи пояснили вам походження цього аудіозапису? Чи можете ви прокоментувати обставини, за яких вівся цей запис?

– Походження запису у Генпрокуратурі мені не пояснили. Мені просто дали прослухати запис, сказали, що це в межах кримінального провадження, про яке я говорив. Походження запису мені не відоме. Єдине, що можу сказати – так, такі розмови дійсно відбувалися. І відбувалися вони на мисливській базі у Рівненській області.

Ситник і Надейко

– А про що йшлося у цій розмові, яка зафіксована на аудіозаписі?

– Дослівно, звісно, я не пригадаю. Але йшлося про те, що Артем Сергійович (Ситник. – Ред.) допомагав під час виборів Хілларі Клінтон. Йшлося про амбарну книгу і про Пола Манафорта (Пол Джон Манафорт-молодший — американський лобіст, голова виборчого штабу Дональда Трампа. У 2018 році був засуджений за податкове та банківське шахрайство. – Ред.).

– Це був єдиний допит, чи їх було кілька? І чим закінчилася ця справа?

– До Генпрокуратури мене викликали тричі, допитували як свідка. Чим закінчилася ця справа і чи закінчилася – я не знаю. Можливо, слідство ще триває – мені це невідомо. Пізніше, вже у Рівненській області, обласне управління захисту економіки проводило слідчі дії на цій базі – досліджували бухгалтерські книги, фінансові документи з перебування Артема Сергійовича та його родини на цьому відпочинку.

– Тобто це не ви подавали заяву в поліцію на Ситника?

– Ні, звісно. Не я. Я не знаю, хто подавав заяву. Знаю, що вилучили бухгалтерські документи, проводили розслідування, а потім поліція передала цю справу до Сарненського районного суду. Справа стосувалася відпочинку Ситника і того, що він за свій відпочинок не заплатив.

– Розкажіть більше про цей відпочинок. Чому Ситник звертався щодо організації цього відпочинку до вас?

– З Артемом Сергійовичем я знайомий десь із 2016 року. Ми з ним потоваришували. Я разів 5, якщо не помиляюся, допомагав йому з цим. Організовував відпочинок, скажімо так. Йому і його сім'ї.

– До речі, чому спочатку казали, що Ситник не заплатив більш ніж 200 тисяч гривень, а у рішенні суду першої інстанції йдеться лише про суму у 25 тисяч?

– Наскільки я розумію, слідство враховувало лише ті витрати, які були документально підтверджені. Ті, які проходили по фінансових документах, по бухгалтерії. Тому така сума. А щодо інших витрат, то не врахували риболовлю, квадроцикли, алкоголь, деякі продукти, які йшли іншими проплатами.

– Ви кажете, що товаришували із Ситником. Чи було у вас із ним якесь спілкування до суду, під час суду?

– Коли мене викликали на допит у Генпрокуратуру, у мене була розмова із Ситником. Я йому сказав, що мене викликають до прокуратури. Він мені сказав, що нас просто хочуть посварити, щоб я не переймався цим.

– А коли справа наближалася до суду, чи були у вас із ним якісь розмови, чи пропонував він щось, можливо?

– Безпосередньо з Артемом Сергійовичем – ні, не зустрічався. Хіба що він привітав мене – у нас із ним день народження в один день. Але до мене приходив його свідок, свідок з його сторони, Денис, юрист, який передав прохання Ситника зустрітись і, скажімо так, прохання змінити свої свідчення. Я через Дениса передав, що зустрітися готовий будь-коли, але міняти свідчення не буду. Я нікого не обмовляв, говорив те, що було насправді.

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– 22 листопада відбудеться суд над Артемом Ситником. На яке рішення ви очікуєте?

– Хочу повторити, що свідчив я правду. Все, що було сказане мною в суді першої інстанції, підтверджувалося документально. Якщо є якісь сумніви – будь ласка, я готовий довести свою правоту, що все, що я казав, всі мої свідчення – абсолютна правда. Мені неприємно, що з мене намагаються зробити якогось брехуна. Готовий у будь який час пройти детектор брехні. Чи готовий зі мною пройти детектор брехні Ситник? Не знаю. Побачимо. Але я також готовий говорити і про інші факти, пов'язані з головою НАБУ.

– І останнє питання. Ви є радником сестри Олега Бахматюка, проти якого Ситник розслідує справу. Бахматюк заявляв про конфлікт інтересів у Ситника. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію?

– Так, я справді є радником керівника компанії “Авангард”. І почав працювати задовго до того, як з’явилася ця справа. Чи може Ситник бути ображеним на Бахматюка за цю справу? Це, звісно, можливо, але стверджувати не буду.

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