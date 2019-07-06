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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Розслідування

"Я дуже пишаюся!" "Слуга народу" Куницький підтвердив громадянство Ізраїлю

9.1тЧитати матеріал російською

Популярний автоблогер Олександр Куницький, який балотується в Раду від партії "Слуга народу", підтвердив наявність паспорта громадянина Ізраїлю.

Про це він заявив в суботу, 6 червня, на зустрічі з виборцями, передає UA: Харків. За його словами, він емігрував з батьком в Ізраїль, коли йому було 12 років.

"У 2002 році вступив на службу в армію Ізраїлю. Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся в Україну. З тих пір я проживаю в Україні", - сказав Куницький.

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За словами блогера, він звернувся в посольство Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

"З моменту подачі моєї заяви в ЦВК, я написав заяву до генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - пояснив Куницький.

Олександр Куницький

Олександр Куницький

Facebook Олександра Куницького

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента Володимира Зеленського закликали зняти Куницького з виборів по мажоритарному округу в Харкові.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Куницький
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Київський Євген
Київський Євген
А чего ж в Украинскую Армию не пошел служить, патриот хренов.
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