"Я дивився в очі вбивці": очевидець розстрілу "Сармата" про підозрілі моменти та ворогів АТОвця

Друзі вбитого 31 липня бердянського активіста і екс-учасника АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" проводять власне розслідування. У них є свої версії події - від політичної конкуренції до зведення рахунків.

Наразі у СІЗО перебувають четверо підозрюваних. Серед них Артем Матюхін - слідство вважає, що саме він стріляв у Олешка біля входу у двір його готеля. Затримані не дають свідчень. OBOZREVATEL поговорив з одним із друзів "Сармата", Андрієм Маджаровим, який був поруч із ним під час вбивства і бачив злочинця.

Андрій Маджаров Facebook Маджарова

"Я дивився йому в очі"

- Андрію, ви саме та людина, яка бачила стрільця і впізнала його?

- Так я бачив його, я дивився йому в очі.

- Чи помітили ви на його руках татуювання? У нього там цілий "рукав" розписаний.

- Сам малюнок я не розглянув, але я бачив рожевий колір на правому лікті. Вбивство сталося у мене на очах, звичайно, у мене був стрес, і дрібниць я не пам'ятаю. Але його обличчя, очі і приблизно у що був одягнений: шорти, футболка - я запам'ятав.

Підозрюваний стрілець Артем Матюшин Нацполіція

- Вам не здається дивним, що людина з такими великими татуюваннями пішла на справу і не закрила їх? Адже це перше, що може його видати.

- Багато дивного в цій справі. Вбивці вповодилися дуже нахабно і борзо, не прикриваючись, безграмотно. Таке враження, що зроблено це навмисно. І тут багато версій чому. Але триває слідство, та й ми самі власне розслідування проводимо, тому не можемо ділитися всією інформацією. Нам потрібен замовник, і якщо ми зараз будемо розповідати все, що знаємо, то це може зашкодити слідству. Ті, хто замовив "Сармата", можуть виїхати з країни. У цих людей є серйозні фінансові ресурси.

Готель, у дворі якого вбили "Сармата"

- Під час пострілу ви опинилися вже за хвірткою двору?

- Так, я вже увійшов у хвіртку і зробив пару кроків у двір. І тут пролунав постріл над лівим вухом. Мене оглушило, і другого пострілу я не чув. Я обернувся, побачив стрільця, він націлив у мій бік мисливську зброю. У мене спрацював інстинкт самозбереження, я вирішив збити постріл, думав, ще в патроннику у нього залишився заряд. І вдарив ногою по залізній хвіртці, вона відбилася, бо там стояла пластикова пляшка.

Відразу підбіг до Віталіка, побачив у нього дірку в голові, зрозумів, що він уже "двохсотий". Почув ще постріли і злякався, що почали працювати по хлопцях, які з нами приїхали - Пєчніков і Пшеничний. Вискочив за хвіртку, дивлюся, хлопці повертаються з того боку, куди поїхала "Таврія". Виявилося, що Саша Пєчніков встиг вставити у свій травматичний пістолет магазин і зробив кілька пострілів по "Таврії", там на задньому склі залишилися відмітини.

Дивна "Таврія"

- Ви в курсі, що "Таврія", на якій втекли злочинці, належить Держгеокадастру Запорізької області?

- Так, ми в курсі. Ми проводимо своє розслідування, це дуже цікаво. Можливо, працівники Держгеокадастра причетні до цього вбивства. Державний транспорт без дозволу вищого начальства не може нікуди виїздити з території. Особа, яка передала цю машину злочинцям, була затримана, потім її відпустили. Але я не можу сказати, працює він там чи ні.

"Таврію" знайшли, всередині була зброя Нацполіція

Ниточки ведуть до Києва

- Ви проводите власне розслідування, що вже з'ясували?

- Ми вже розуміємо, що всі ниточки ведуть до Києва. Та й заступник Авакова про це казав.

- А як же народний депутат Олександр Пономарьов, якого ви відразу після вбивства звинувачували в участі у цьому злочині?

- Так, Пономарьов на прізвисько "Лупа". Велике коло високопоставлених чинів причетні до цього, учасників багато, це робила не одна особа.

- Так чим Олешко міг так насолити, що в його вбивстві замішані такі люди?

- Основна версія - конкуренція. У "Сарматі" побачили конкурента, тому що за півроку активної діяльності своїми прямими включеннями він показав багато фінансових махінацій і кримінальних злочинів влади. Зараз щодо кожного з 600 стрімів ведеться розслідування. Так що версія №1 - це конкуренція за те, щоб потрапити до Верховної Ради. Пономарьов - реально не дуже психічно здорова людина, і Віталік бив по його гордині.

- А як же бізнес-інтереси? Навіть поліція заявляла, що там замішані якісь бізнес-розборки.

- Віталік з 2011 року зайнявся політичною і громадською діяльністю. І в тому ж році він весь свій бізнес і нерухомість переписав на дружину і дочку. Офіційно він нічим не займався і неофіційно нікуди не ліз. Готелем займалася тільки дружина.

Зараз його намагаються очорнити. Проти нього порушували фейкові справи. Нібито за побиття журналіста, який працює на Пономарьова на місцевому бердянському каналі. І нібито щодо побиття нашого бердянського мера Чепурного. На відео видно, що ніхто нікого не бив. Але вони хотіли Віталіка задавити і присудити йому хоча б умовний термін, щоб він не міг брати участі у виборах. І дискредитувати перед людьми.

Нам вчора (15 августра - Ред.) від команди Пономарьова надійшла пропозиція, щоб ми відмовилися продовжувати суд за фейковою кримінальною справою стосовно Чепурного. Ми сказали: "Ні, ми доведемо, що це фейкова справа і посадимо вас у тюрму". Багато було адміністративних справ, тому що Віталік нецензурно висловлювався на засіданнях у мерії.

Історія з фермерами

- А що у "Сармата" було з фермерами? Його звинувачували в тому, що він у них щось вимагав.

- Окрема історія з фермерам. Постараюся розповісти все докладно.

Один із фермерів самозахопленням засіяв землю, яку мали передати учасникам АТО. У Держгеокадастрі ці ділянки виділені для АТОвців. Віталік очолював ГО "Справедливість", куди входить багато колишніх бійців, і хлопці займалися цим питанням. Працівники прокуратури і Держгеокадастру переконали Віталіка, що протягом тижня хлопці отримають правовстановні документи на цю землю. Тому "Сармат" порадився і поїхав до цього фермера поговорити.

Їх розмову змонтували і виклали у Facebook під липовим аккаунтом. Віталій говорив фермеру, що ось ви землю засіяли, але за тиждень у нас будуть документи. Хлопці пропонують урожай зібрати і поділити між собою. У мене інша пропозиція. Ви урожай збираєте самі і по можливості 100-200 тис. грн привозите у "Справедливість". Хлопці приїздять з передка, і ми ці гроші ділимо між тими, на чиїх ділянках ви засіяли свій урожай. Або ми пишемо заяву до прокуратури.

Цей фермер після розмови поїхав до прокуратури, заплатив 75 тис. грн прокурору, і на цьому прокурора зловили, заарештували. І цей запис лежав тільки у судді і прокурора. Як запис потрапив мережу, до пономарьовських журналістів - ми теж будемо з'ясовувати. Це ж речовий доказ проти прокурора-хабарника. Віталік там проходив як свідок і давав підписку про нерозголошення.

Віталій Олешко (Сармат) Facebook Олешка

- Так чим закінчилася історія з цією землею, вам дали ці ділянки?

- Ні. Через тиждень документи на цю землю нам так і не дали. Більше того, її переписали на людину, яка проживала у Києві, і коли прокуратура зайнялася цією справою, людина опинилася за кордоном.

Взагалі тоді з 780 учасників АТО Бердянська тільки 7 осіб отримали право власності на землю. Після того, як ми з мітингами приїздили до нашого губернатора, землю дали ще 45 учасникам. Причому документи на ці ділянки вже давно лежали в Держгеокадастрі, просто їх не віддавали нам.

І навесні коли ми приїхали на поля з документами, вони знову виявилися засіяними фермерами. Поїхали в сільраду, знайшли фермерів, поспілкувалися. Сказали їм: "Або ми вам все це скосимо, або будемо працювати, ви будете у нас в оренду землю брати". Там була одна жінка-провокатор. Вона кричала: "Ви рейдери, ви нас грабуєте". І цікаво, що за кілька днів до зустрічі ця жінка приїздила до нас в офіс "Справедливості" і дуже шукала Віталіка. Хотіла дати йому якісь гроші, запис розмови з нею у нас є.

"Сармат" із друзями часто виходив на мітинги Facebook Олешка

Тобто "Сармата" постійно намагалися дискредитувати - що він рейдер, що у нього якісь борги, що він не поділив з бандитами щось. Ми вважаємо, що до вбивства Віталіка ця банда довго йшла. Не виключаємо, що ось така публічна страта "Сармата", серед білого дня, була істерикою з їхнього боку. І їхня Mazda (на ній підозрювані виїздили з Бердянська, - Ред.) не раз приїздила до Бердянська, вони не один місяць до цього готувалися. Але все йшло у них якось не так. Завдяки тому, що відразу після вбивства ми увімкнули стрім, його підхопили телеканали, це набуло широкого розголосу. І ми не виключаємо, що люди з поліції в усьому цьому брали участь. Багато чого ми говорити не можемо, щоб адвокати, які захищають злочинців, потім не розбили все це в суді.

Причини конфлікту з Пономарьовим

- Що зараз із готелем "Сармата"? Там же його влада хотіла зносити.

- Готель працює, він ще до кінця не добудований. Історія така. У нас в місті років 5-6 тому прийняли рішення про прибережну смугу. Тобто уздовж 2 кілометрів на відстані 50 метрів від кромки моря будуватися не можна. І люди тепер залежать від виконкому, тільки він може дати добро на будівництво. У людей є земля, але почати будівництво без згоди виконкому вони не можуть.

Віталій, коли будував готель, отримав дозвіл, з підписами і печатками. Але навесні прийшов папір, що дозвіл анулюють заднім числом, і підпис його дружини був підроблений. Пономарьов із виконкомом включили репресивну машину. Крім історії з фермерами, кримінальних справ, ще й на готель зазіхнули.

- У чому витоки конфлікту між Олешком і Пономарьовим?

- Коли Віталій повернувся з полону (у 2015 році), зібрав ГО "Справедливість". Тоді в Бердянську орудувала опоблоківська банда на чолі з мером Бакаєм. А Пономарьов тоді був у опозиції. Бакай у 2015 році на похорон бійців АТО виділив 216 грн з міськбюджету. Він не дозволяв вивішувати українські прапори, не дозволяв підписувати документи, щоб офіційно визнати "Самооборону" і видати хлопцям зброю.

Для нас він був ворогом №1. Але і політичним його ворогом тоді був Олександр Пономарьов, і інтереси наші ніби збігалися. Ми були попутниками. Віталік допоміг своїми діями прибрати мера. Новим керівником міста став Чепурний від команди Пономарьова. І все місто тоді думало, що Віталік працює разом із Пономарьовим.

Але коли той добудував величезну базу відпочинку, то перекрив один з проходів до моря, яким користувалися люди. Ми приходили на сесію і вимагали, щоб Пономарьов прибрав паркан. Депутати були проти. Віталік і хлопці взяли кувалди, підключили "Нацкорпус" і розібрали цей паркан по цеглинах. Ті знову його відновили, пацани знову його зруйнували. І так кілька разів, поки вони не виставили охорону.

Хлопці почали з Пономарьовим судитися. Через рік виграли першу інстанцію, але в апеляційному Дніпропетровському суді справу розвалили. І протистояння почалося саме з цього паркану - з травня 2016 року. Пономарьов - дивна людина, всі це знають. Він не спілкується з людьми, які йому не підконтрольні. У нього величезний фінансовий ресурс, і за рахунок грошей він все вирішував. З нами це не пройшло. Не виключено, що на грунті цього він міг зірватися і взяти участь у цьому злочині. Він вважає, що все має бути так, як він скаже. І навіть на якусь дрібницю він може витратити величезні гроші, аби було як він схоче.