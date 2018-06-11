"Я би вас усіх зарізав!" У Запоріжжі маршрутник образив ветерана АТО

У Запоріжжі 9 червня водій маршрутки Валентин Шептівський образив ветерана 93-ї бригади Микиту Фріца.

Про цей інцидент розповів сам військовий на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік заїхав на зупинку і припаркувався. Потім навпроти нього зупинився білий спринтер з кривдником. Трохи пізніше ветеран почув у свою адресу образи:

"П**арас, вішати таких як ти, в*родок і вбивця, була би моя воля, я би вас всіх зарізав. Звичайно, тобі, с*ка, надів ганчірку, людей вбиває", - почув він у свою адресу.

Кривдник ветерана АТО

Відзначається, що Фріц був одягнений у вишиванку і камуфляжні штани.

Військовий викликав поліцію, проте кривдник кинувся в машину і поїхав. Але правоохоронці влаштували погоню.

Через кілька хвилин переслідування патрульна поліція наздогнала і змусила зупинитися Шептівского.

У крові чоловіка було 2,9 проміле алкоголю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Новограді-Волинському Житомирської області водій маршрутки відмовився перевозити двох учасників бойових дій на Донбасі.