"Я 100% бачила!" Учасниця "мажорної" ДТП в Харкові безглуздо виправдалася

У мережі з'явилося відео ДТП з елітним авто в Харкові, де постраждали чотири пішоходи, на якому власниця кабріолета розповідає свою версію події.

Ролик опублікувала спільнота "Типове ХТЗ". На ньому дівчина, яка збила людей на тротуарі, стверджує, що перед нею нібито повертало інше авто, яке збило її з пантелику (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я 100% бачила – вона повертала", – каже власниця Audi TT, яка здійснила наїзд на людей. Також на кадрах видно, як медики укладають постраждалих на носилки.

ДТП в Харкові Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті загинуло шестеро осіб.

Винуватці трагедії, Олена Зайцева і Геннадій Дронов, отримали по десять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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