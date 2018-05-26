"Взяв у заручники, потім вбив": з'явилися деталі у справі про вбивство депутата

У Черкасах Миколу Гончара, якого підозрюють у вбивстві місцевого депутата Сергія Гури, відправили в СІЗО.

Таке рішення прийняв Соснівський районний суд на засіданні 26 травня, пише видання "Кропива" .

Дії підозрюваного розглядають по ст. 147 Кримінального кодексу України - взяття в заручники, а також 115 - вбивство.

"За фабулою кримінального провадження, озвученою в залі суду, 24 травня близько 17:40 підозрюваний на своєму авто прибув до будівлі на вул. Хрещатик, 221. Він, озброєний пістолетом "ТТ" і гранатою, зайшов в офіс, де наказав його співробітникам покинути приміщення. Він залишився розмовляти з Сергієм Гурою. Коли в кабінет увійшов охоронець депутата, нападник наказав йому сісти і не виходити", - розповіли в ЗМІ.

Відзначається, що у Гури і підозрюваного виник словесний конфлікт, і підозрюваний нападник тричі вистрілив в депутата.

Повідомляється також, що адвокат підозрюваного Миколи Гончара заявив про фальсифікацію у справі і продемонстрував протокол затримання, який нібито було складено ще за кілька годин до трагедії.

Як писав OBOZREVATEL, смерть Гури - це вже друге вбивство депутата за останні дев'ять місяців.