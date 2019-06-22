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"Взяв і вбив. Руками": вбивця Даші Лук'яненко розповів, як все сталося

5.6тЧитати матеріал російською

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов розповів нові подробиці свого страшного злочину.

Відеозапис з зізнанням Миколи, а також слідчим експериментом, опублікував відділ комунікації Одеської поліції. На кадрах 22-річний вбивця розповів, що взяв "і просто убив дитину, своїми руками".

"Побачив на базарі. Коли вона йшла з базару, я її завів до будинку. Убив в будинку. Просто взяв і вбив. Руками", – розповів він на камеру.

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В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 червня, в рідному селі дівчинки Іванівці пройшли її похорон. На церемонію прийшли практично всі місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
вбивствоОдеса
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леня зе
леня зе
хватит воду варить.одно и то же. довочку уже похоронили.преступник задержан.идет следствие.как там со следствием о двух ментах-стрелках.шо-то притихли.
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