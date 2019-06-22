"Взяв і вбив. Руками": вбивця Даші Лук'яненко розповів, як все сталося

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов розповів нові подробиці свого страшного злочину.
Відеозапис з зізнанням Миколи, а також слідчим експериментом, опублікував відділ комунікації Одеської поліції. На кадрах 22-річний вбивця розповів, що взяв "і просто убив дитину, своїми руками".
"Побачив на базарі. Коли вона йшла з базару, я її завів до будинку. Убив в будинку. Просто взяв і вбив. Руками", – розповів він на камеру.
В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 червня, в рідному селі дівчинки Іванівці пройшли її похорон. На церемонію прийшли практично всі місцеві жителі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.
19 червня близькі 11-річної Дарини впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката.
Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дарини Лук'яненко житель Іванівки Одеської області зізнався у скоєному.
З'ясувалося, що дівчинку перед смертю намагалися згвалтувати.
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