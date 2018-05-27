Взято передову позицію: з'явилися подробиці прориву ВСУ на Донбасі

Збройні сили України в зоні проведення ООС на Донбасі не тільки зайняли нову стратегічну висоту, але і просунулися вперед на кілька сотень метрів.

Про це в Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що на Світлодарській дузі бійці 25-го батальйону 54-ї бригади були змушені перемістити кілька своїх передових позицій.

"По-іншому ніяк, противник через постійні обстріли просто змусив їх це зробити. Вони зайняли нову стратегічну висотку, "розширилися" на кількасот метрів в ширину і додатково просунулися ще на стільки ж вперед", - розповів Мисягін.

За словами волонтера, ВСУ зайняли позицію, яку раніше залишили сепаратисти. Фактично вона виявилася укріпленим підземним бункером.

"При її будівництві явно використовувалися екскаватори, під землею встановлено контейнер і позиція укріплена дерев'яним зрубом і бетоном. Тепер ця укріплена позиція під повним контролем ЗСУ", - повідомив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні терористи намагалися зрушити позиції ВСУ, але ті зуміли відбити всі атаки.