УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Взято передову позицію: з'явилися подробиці прориву ВСУ на Донбасі

4.5тЧитати новину російською

Збройні сили України в зоні проведення ООС на Донбасі не тільки зайняли нову стратегічну висоту, але і просунулися вперед на кілька сотень метрів.

Про це в Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що на Світлодарській дузі бійці 25-го батальйону 54-ї бригади були змушені перемістити кілька своїх передових позицій.

"По-іншому ніяк, противник через постійні обстріли просто змусив їх це зробити. Вони зайняли нову стратегічну висотку, "розширилися" на кількасот метрів в ширину і додатково просунулися ще на стільки ж вперед", - розповів Мисягін.

Новини
На Донбасі розгромили пункт терористів: багато жертв

За словами волонтера, ВСУ зайняли позицію, яку раніше залишили сепаратисти. Фактично вона виявилася укріпленим підземним бункером.

"При її будівництві явно використовувалися екскаватори, під землею встановлено контейнер і позиція укріплена дерев'яним зрубом і бетоном. Тепер ця укріплена позиція під повним контролем ЗСУ", - повідомив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні терористи намагалися зрушити позиції ВСУ, але ті зуміли відбити всі атаки.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги