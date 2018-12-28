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Узяли у полон! ЗСУ відзвітували про новий успіх на Донбасі

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Один окупант був знищений, двоє отримали поранення і ще один — узятий у полон під час бойових дій на Донбасі 27 грудня.

Також у результаті агресії терористів "Л/ДНР" був поранений один українських військовий. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник органів МВС.

"До 2016 року проходив службу у незаконних військових формуваннях, отримав поранення та був комісований за станом здоров’я. У листопаді 2018 році знову був призваний за мобілізацією окупаційною владою. Наразі полонений та його особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил", — повідомили в ОС.

За добу російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.

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"Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селища Кримське на Луганському напрямку, в районі селища Піски – на Донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", — додали в ОС.

Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селища Новозванівка на Попаснянському напрямку, поблизу міста Авдіївка та населеного пункту Березове на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Пищевик, Водяне на Маріупольському напрямку.

Узяли у полон! ЗСУ відзвітували про новий успіх на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були знищені, ще один отримав поранення у результаті бойових дій на Донбасі 26 грудня.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"Новини ДНРДНР
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну что я говоpил!!! В 12.56 ?Извиняюсь,я ошибся.Укpаинцы понесли потеpи не завтpа,а сегодня.....Несмотря на заявления о приверженности минским соглашениям, фактические действия вооруженных формирований Украины свидетельствуют об обратном. Сегодня боевики 128-й горно-штурмовой бригады, по приказу военного преступника Собко, пытаясь подтвердить бравадные высказывания советника президента Порошенко — Бирюкова — о занятии практически всей «серой зоны», предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на Мариупольском направлении и захватить наши позиции. Две группы противника, численностью по 12–14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на своё минное поле. В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, трое боевиков получили ранения и двое погибли. Более точно будет известно с наступлением светлого времени суток. После неудачной попытки группа горе-диверсантов позорно бежала. Все время, с момента выхода со своих позиций до позорного бегства, украинские боевики находились под нашим наблюдениям и прицелом. Обращаю внимание руководства Миссии ОБСЕ, что данный факт наглядно подтверждает всю пустоту заявлений и обещаний украинской стороны.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Алкашенко Пэтро, дурик-мутант-ролль, вот только в селе Крымском, мне -волонтёру 19 декабря украинцы-воины сказали, что окопы за 60 метров и они слышат оттуда лишь оду кацапню-маты на рязанских-ростовских диалектах. на луганском направлении под Лисичанском местные абдраченцы давно закончились..а ты продолжай дрочить-побираться на сайтах чужой страны, клоун
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Шматок Сергій,Петро Порошенко дома то-же только на русском языке разговаривает на работе на украинском и чо?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Шматок Сергій, Чепушило,"волонтёр" сраный..да ты никак лингвист вкупе с селюкским быдлом,"отличаешь" диалекты,или обдолбанные захыстники поведали? пиндосовские инструктора чай мову то уже осилили? общение на беглом аглицком?
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Украинцы убили двоих украинцев,одного украинца взяли в плен и радуются как дети.Только украинцы додумались до того что-бы воевать с украинцами в 21 веке.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Алкашенко Пэтро, а ещё весь прикол в том, что украинцы взятого в плен украинца называют оккупантов.
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