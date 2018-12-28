Узяли у полон! ЗСУ відзвітували про новий успіх на Донбасі

Один окупант був знищений, двоє отримали поранення і ще один — узятий у полон під час бойових дій на Донбасі 27 грудня.
Також у результаті агресії терористів "Л/ДНР" був поранений один українських військовий. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник органів МВС.
"До 2016 року проходив службу у незаконних військових формуваннях, отримав поранення та був комісований за станом здоров’я. У листопаді 2018 році знову був призваний за мобілізацією окупаційною владою. Наразі полонений та його особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил", — повідомили в ОС.
За добу російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.
"Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селища Кримське на Луганському напрямку, в районі селища Піски – на Донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", — додали в ОС.
Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селища Новозванівка на Попаснянському напрямку, поблизу міста Авдіївка та населеного пункту Березове на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Пищевик, Водяне на Маріупольському напрямку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були знищені, ще один отримав поранення у результаті бойових дій на Донбасі 26 грудня.
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