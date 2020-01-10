"Взяли під контроль!" Стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі

Українські військовослужбовці контролюють більшу частину злітної смуги Донецького аеропорту.

Про успіхи бійців ЗСУ йдеться в сюжеті 5 каналу. Російські окупанти часто обстрілюють українських військових, проте їм вдалося на цій ділянці поліпшити становище своїх вогневих точок.

Закріплення ЗСУ на цій ділянці унеможливило поставки боєприпасів терористам і висунення диверсійних груп противника.

"Ми взяли під контроль злітну смугу. До цього моменту, поки ми не виставили свої спостережні пости, противник мав можливість підходити впритул до наших позицій і вести обстріл. Наразі противник не має можливості пересуватися по злітній смузі. Він не має можливості приховано підійти до наших позицій", – пояснив військовослужбовець "Морпіх".

"Ворогові довелося трохи посунутися, покинути деякі свої позиції. Через те, що відстань, противник трохи відкинутий, він не має можливості для маневру на передньому краї, почалися снайперські обстріли і вони проходять щодня", – розповів боєць.

Як писав OBOZREVATEL, 9 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойові втрати ЗСУ становили п'ять військовослужбовців.

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