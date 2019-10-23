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23 жовтня • оновлено в 10:33
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Взрыв гранаты в Киеве: Генштаб ВСУ наконец проанализирует статистику подрывов?

1.5т Читати матеріал російською

У нас есть виды оружия, которые за время войны убили больше наших собственных воинов, чем солдат противника.

Если посчитать, то наши ручные гранаты и наши мины, которые выставляли наши бойцы, нанесли нашим войскам урон, намного превосходящий урон противника.

С 14-го года - десятки случаев подрывов на своих гранатах и минах в боевой и не боевой обстановке. И в этом году снова.

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Гранаты и мины требуют специальной боевой подготовки, их нельзя давать неподготовленным людям, их нельзя раздавать всем подряд без всестороннего обучения и отработки ситуаций применения, это вооружение не для плохо обученных людей, их применение опасно для товарищей. Любые мины нельзя устанавливать без нанесения на карту и без передачи этой карты всем другим подразделениям на данном участке - большая часть подрывов на минах - наши собственные. Конструктивно опасные кумулятивные гранаты РКГ-3, которые какие-то недалекие люди в руководстве решили раздавать в войска, за время войны погубили троих наших военных, при том, что шансов применить эти гранаты в реальном бою нет, оружие не практичное, кроме полигонных занятий в бою не применимое.

Надеюсь, Генштаб ВСУ наконец проанализирует статистику подрывов, и выдача и применение гранат и мин будет строго регламентировано, это требует специальных и обязательных учебных часов. Отсутствие внимания к этой проблеме - новая кровь.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Больше гранат в массы. Вас и утилизировать не надо, сами справитесь.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Неадекватный и не нашедший себя в нормальной жизни атошник, решил пойти в бар и поиграться гранатой. В результате двое погибших и ранена ни в чем не виноватая прохожая. Что тут анализировать? Шестой год идет развал Украины и танцы с бубнами под руководством Коломойского.
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