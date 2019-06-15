Вже скоро! Стало відомо про прорив розслідування катастрофи MH17 на Донбасі

Міжнародна слідча група у справі катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 готова оголосити список підозрюваних.

Як передає NOS з посиланням на прокуратуру Нідерландів, комісія в середу, 19 червня, проведе прес-конференцію, на якій виступить з відповідними заявами.

Перед прес-конференцією також відбудеться зустріч з родичами жертв катастрофи на Донбасі. Також прокуратура розкриє подробиці розслідування.

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

крах МН17 bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку. Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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