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Вже скоро! Стало відомо про прорив розслідування катастрофи MH17 на Донбасі

23.2тЧитати матеріал російською

Міжнародна слідча група у справі катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 готова оголосити список підозрюваних.

Як передає NOS з посиланням на прокуратуру Нідерландів, комісія в середу, 19 червня, проведе прес-конференцію, на якій виступить з відповідними заявами.

Перед прес-конференцією також відбудеться зустріч з родичами жертв катастрофи на Донбасі. Також прокуратура розкриє подробиці розслідування.

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Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

крах МН17

крах МН17

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку. Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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ivanov koly
ivanov koly
тысячи невинных жертв на совести расеянских федерастов-Чечня, Грузия, Молдавия,Сирия,Украина, боинг. не могут без войны имперские шовинисты жить.РОССИЯ-РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ ЗЕМЛИ
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
ivanov koly, Ты свою фамилию видел? Ты же сам русская нечисть. Тебя же ликвидируют первого, за русскую фамилию и российские корни.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Аш 100 подозреваемых))) Они как бурлаки, на веревке этот бук тянули? Боевой расчет несколько человек, что делали остальные 95? И почему Путина нет в списке? Без Путина неинтересно, никто ваше телешоу смотреть не станет, монетизации не добьетесь, даже расходов не покроете.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Махал Махалыч, Да я, сидя на унитазе и писал, а что, веселее срать.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Миценко Андрей, хватит нести чушь. Свинья - тебе сказали - на паРРашу в хлев. Бегом, скот!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин и кремлевские выплядки окупанты Убили в Боинге 298 человек и 80 из них Дети Дети Дети!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Махал,ты чего разволнлвался,чушок? На фронт не берут? )))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Smekalov Sergey, гей - свободен. Пшел, идиот расейский. Пшел вон, ничтожество. Петух голубого цвета.
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