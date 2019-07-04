Вже остаточно: в Росії висунули звинувачення 18 українським військовополоненим морякам

У Росії звинувачення в остаточній редакції пред'явлено в цілому 18 з 24 військовополонених українських моряків.

Як повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов, в графіку слідчих дій очікується, що на наступному тижні звинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено і останнім шести українцям.

Він додав, що 3 липня слідство висунуло остаточні обвинувачення Віктору Беспальченко, Володимиру Варімезу, В'ячеславу Зінченко і Юрію Без'язичному.

У РФ судять українських полонених цензор

Слідство ФСБ Росії в Москві почало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим в Чорному морі українським військовим морякам за статтею про незаконний перетин державного кордону Росії.

Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам, захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Станом на 2 липня остаточні звинувачення були висунуті 13 військовополоненим морякам.

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених морякіа

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряка.

Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків в Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

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