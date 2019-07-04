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Вже остаточно: в Росії висунули звинувачення 18 українським військовополоненим морякам

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У Росії звинувачення в остаточній редакції пред'явлено в цілому 18 з 24 військовополонених українських моряків.

Як повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов, в графіку слідчих дій очікується, що на наступному тижні звинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено і останнім шести українцям.

Він додав, що 3 липня слідство висунуло остаточні обвинувачення Віктору Беспальченко, Володимиру Варімезу, В'ячеславу Зінченко і Юрію Без'язичному.

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У РФ судять українських полонених

У РФ судять українських полонених

цензор

Слідство ФСБ Росії в Москві почало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим в Чорному морі українським військовим морякам за статтею про незаконний перетин державного кордону Росії.

Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам, захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Вже остаточно: в Росії висунули звинувачення 18 українським військовополоненим морякам

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • Станом на 2 липня остаточні звинувачення були висунуті 13 військовополоненим морякам.

  • Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених морякіа

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряка.

  • Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків в Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

  • Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
полонені морякиморякиКерченська протока
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Всё по закону, следствие, обвинительное заключение, суд, приговор.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
рашка - страна, окупант, страна агрессор, страна гопник. 100 лет назад она была переоснована бандюганами (бомбистами, революционерами). 100 лет назад все имперские амбиции стали на новые коммунистические рельсы. Убивать и грабить стали больше, чаще и масштабнее. Взятие заложников с последствующей торговлей этими людьми входит в их стандартный набор страны террориста. Это норма для рашки и всего того отребья что населяет эту засраную ими же территорию. Никакие международные договора им не нужны, ни какие человеческие нормы и правила они не ценят, кроме одного - силы. Только получив по рылу они вспоминают о международных договорах, правилах и законах.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кічук Сергій, милый а когда Россия получала по рылу?)))))
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Питон Каа
Питон Каа
Осудят, потом обменяют, оно и верно, чего нам этих дармоедов кормить. Военные мокряки с них уже никакие, при виде российских боевых кораблей будут под себя ходить. Спишут на берег в лучшем случае.
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