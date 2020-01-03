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3 січня • оновлено в 21:24
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Вже на роботі, а підозр немає: з'явилися нові деталі жахливої ДТП з Кулебою

1.3т
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Поліція ще нікому не оголосила підозри у справі про ДТП, в якій постраждав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та його сини.

Про це повідомив глава поліції Київської області Микола Жукович. Він зазначив, що правоохоронці допитали свідків і потерпілих, а також проводять ряд експертиз, передає "Громадське".

При цьому старший син Кулеби зараз проходить реабілітацію в "Феофанії", а молодшого вже виписали з лікарні.

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Сам обсудсмен повідомив, що в п'ятницю, 3 січня, вперше вийшов на роботу після аварії. Він зазначив, що правоохоронці також отримали свідчення від його дружини.

ДТП з Кулебою, ілюстрація

ДТП з Кулебою, ілюстрація

Раніше OBOZREVATEL розкрив нові факти про ДТП з Миколою Кулебою і його дітьми на "кривавому перехресті" під Києвом. Незважаючи на те, що омбудсмен виявився постраждалим в результаті аварії, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
ДТП з Кулебою
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
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