"Вжалив снайпер": з'явилося фото вбитого на Донбасі росіянина

У неділю, 31 березня, в зоні ООС на Донбасі ліквідували 24-річного російського терориста Ільнура Зіганшина ("Татарина").

Окупант приїхав воювати в Україну у складі 9 ОМСП з Ульяновська (Російська Федерація). Його вбив снайпер ООС. Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада 31 березня поповнилася черговим бійцем. Ільнур "Татарин" Зіганшин, 9 ОМСП, місто Ульяновськ, РФ. Вжалив снайпер ОС. Все буде Україна і перемога за нами!" — зазначив він.

Штефан також уточнив, що ліквідований терорист був внесений до списку сайту "Миротворець".

Убитий російський окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий російський окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий російський окупант Facebook Анатолія Штефана

Убитий російський окупант Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 березня був убитий російський найманець з Казахстану Олександр "Анапа" Крикунов. Його загибель також підтвердив російський письменник-терорист Захар Прилєпін.

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