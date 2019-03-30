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"Вжалив снайпер!" Офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"

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Бійці Збройних Сил України 26 березня 2019 року ліквідували чергового терориста "ДНР" у селищі Доломітне на околиці Горлівки Донецької області.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо", надавши фото. "Бригада-200 поповнилася черговим бійцем. Васильченко Ростислав з Єнакієвого, імовірно вжалив снайпер", – написав він.

Самі терористи підтверджують дані офіцера ЗСУ. Зокрема, в одному з їхніх пабліків у соцмережі вказано: "Один військовослужбовець "Народної міліції "ДНР" загинув під час обстрілу селища Доломітне на околиці Горлівки збройними формуваннями України".

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Ліквідований терорист

Ліквідований терорист

Telegram Штірліц-інфо

Повідомлення в пабліку терористів

Повідомлення в пабліку терористів

Тelegram Штірліц-інфо

Ліквідований терорист

Ліквідований терорист

Тelegram Штірліц-інфо

Скрін сторінки ліквідованого терориста

Скрін сторінки ліквідованого терориста

Тelegram Штірліц-інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ЗСУ ліквідували двох терористів у районі Попасної Луганської області.

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Теми
АТО на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
УкраїнаДонецьк
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Штефан явно перегибает палку, парится. Фото какое то откуда то скопировал и выдает за действительность. И Штефан этот ни какой не Штирлиц, а молдаванан.
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
о ниже ещё один- про то что нужно идти до конца-дошёл! РАДУЕТ! жижнеутверждающе-ДЛЯ УКРАИНЫ-и пусть не говорят с той стороны- что они не знали- они ВСЁ знали- что воевать против своего народа и страны-НЕЛЬЗЯ! и то что им нужно дойти до конца- и доходят и остальным им ИХ КОНЕЦ НЕ ЗА ГОРАМИ-их конец за терриконами- где они и сидят и там их он и настигнет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
статус классный у него БЫЛ- как бы не было хреново- завтра будет -лучше!))))) согласен на все 100%- каждый день- их всё меньше- идут на урожаи- и от этого нам всё лучше и лучше-ЗБС!
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