"Вжалив снайпер!" Офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"

Бійці Збройних Сил України 26 березня 2019 року ліквідували чергового терориста "ДНР" у селищі Доломітне на околиці Горлівки Донецької області.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо", надавши фото. "Бригада-200 поповнилася черговим бійцем. Васильченко Ростислав з Єнакієвого, імовірно вжалив снайпер", – написав він.

Самі терористи підтверджують дані офіцера ЗСУ. Зокрема, в одному з їхніх пабліків у соцмережі вказано: "Один військовослужбовець "Народної міліції "ДНР" загинув під час обстрілу селища Доломітне на околиці Горлівки збройними формуваннями України".

Ліквідований терорист Telegram Штірліц-інфо

Повідомлення в пабліку терористів Тelegram Штірліц-інфо

Ліквідований терорист Тelegram Штірліц-інфо

Скрін сторінки ліквідованого терориста Тelegram Штірліц-інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ЗСУ ліквідували двох терористів у районі Попасної Луганської області.

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