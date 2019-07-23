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/ Розслідування

Українському в'язневі Кремля дали 6 років у Росії: подробиці

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Верховний суд Росії залишив в силі вирок, яким політв'язня українця Павла Гриба засудили до шести років колонії за тероризм.

Про це повідомляє УНІАН.

"Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення", – оголосила колегія суддів, яка розглядала скаргу українця.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Карпов Стас
Карпов Стас
Осужденный за терроризм не может быть политзаключенным. Террорист должен быть наказан
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Krass Марк
Krass Марк
Фашисткий суд международного террориста Ху@ла поганого.Скопить их надо вместе с их наебышами
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Маленький такой,прям з@дрот.Отпетушат дивчину...
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