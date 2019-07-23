Українському в'язневі Кремля дали 6 років у Росії: подробиці

Верховний суд Росії залишив в силі вирок, яким політв'язня українця Павла Гриба засудили до шести років колонії за тероризм.

Про це повідомляє УНІАН.

"Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення", – оголосила колегія суддів, яка розглядала скаргу українця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павла Гриба викрали в Білорусі в вересні 2017 року. ФСБ офіційно заявила, що українець звинувачується в тероризмі.

У укладеного були виразки на шиї і обличчі, коли він зустрічався з консулами. Крім того, він скаржився на болі в шлунку.

У квітні Ігор Гриб, батько Павла, розповів, що в СІЗО не реагували на скарги сина і не надавали йому медичну допомогу, хоча стан здоров'я сильно погіршився. 3 липня суд в Ростові-на-Дону продовжив йому арешт до 20 грудня.

У липні також з'явилася інформація, що Гриба жорстоко побили укладені і відібрали у нього всі речі і ліки.

В кінці 2018 року політв'язні практично втратив зір, у нього сильно погіршилася пам'ять.