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2 вересня • оновлено в 17:31
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/ Розслідування

В'язень Кремля звернувся з посланням з російської колонії

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Український політв'язень, один з чотирьох засуджених за "севастопольською справою Хізб ут-Тахрір" Ферат Сайфуллаєв написав листа активістам української діаспори в Латвії.

Про це повідомила активістка Тетяна Лазда, передавши копію тексту, пише Укрінформ.

"Радий отримати ваш лист, красиву листівку і привітання (з 36-річчям. - Ред.) Дякую вам за увагу, приділеней час для організації підтримки, а також за інформування та опис подій, що відбуваються. Життя в русі і розвитку, якість розумних, активних і позитивно налаштованих людей", - зазначив політв'язень.

Ферат Сайфуллаєв

Ферат Сайфуллаєв

Крим.Реаліі

В'язень Кремля звернувся з посланням з російської колонії
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Він також передав українським активістам найщиріші побажання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сайфуллаєва заарештували 2 квітня 2015 року - він став четвертим фігурантом "севастопольської справи Хізб ут-Тахрір" (крім нього - Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваітов, Нурі Прімов), з якої в Криму почалося переслідування кримських татар і мусульман.

Півтора року в Ростові-на-Дону тривали слідство і судовий процес. 7 вересня 2016 року Сайфуллаєва засудили до п'яти років колонії загального режиму. Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем і переслідуваним в зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання.

Сейфуллаєв відбуває покарання в ІК-17 в Омутнінську Кіровської області (Росія).

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
Росія
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ну хоть баночку шпрот попросил?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хизб ут-Тахрир это экстремистская организация! А украинская диаспора у нас в Латвии пусть сидит тихо, иначе - домой, на родину неласковую и бедную.
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