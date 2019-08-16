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Не міг вибратися: на Рівненщині трапилася жахлива НП з водієм

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У Рівненській області легковий автомобіль Toyota злетіі з дороги і врізався в дерево. Водій вижив, проте був не в змозі викликати допомогу.

Випадок трапився на 354 км автодороги Київ – Ковель – Ягодин, повідомили в Патрульній поліції Рівненщини. Поліцейські під час патрулювання помітили в кюветі автомобіль, в якому виявили літнього водія-іноземця із серйозними травмами.

Стало відомо, що чоловік вже кілька днів перебував в салоні розбитого авто.

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71-річний чоловік розповів правоохоронцям, що під час руху він заснув за кермом і з'їхав з дороги. Через отримані травми водій не зміг вийти з авто, а мобільна мережа була відсутня.

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

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ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

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Потерпілий був доставлений в лікарню, а на місце була викликана слідчо-оперативна група, яка повинна встановити всі обставини аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області водій збив 8-річного школяра-велосипедиста. Хлопчик був доставлений в лікарню в критичному стані.

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Теми
Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна Рівне
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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