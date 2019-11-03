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3 листопада • оновлено в 04:36
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"Вважає себе царем": в Росії сказали, як Путін виправдається за вбивства на Донбасі

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Глава РФ Володимир Путін зміг би уникнути вироку в Гаазькому трибуналі, оскільки навряд чи особисто віддавав накази вбивати.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив політтехнолог і автор книги "Путінбург" Дмитро Запольський.

"Він же чекіст, розуміє, що його теж слухають і що він теж під контролем у свого ж оточення. Навіщо залишати на себе компромат? Є ж спеціально навчені люди в свиті", - вважає він.

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"Пред'явити Путіну звинувачення в Гаазі навряд чи вдасться. Він буде виправданий при будь-якій сучасній юридичній системі. Путіну навіть вигідне створення якогось трибуналу, який тривав би 3 роки, і він звідти вийде в білому одязі і ще компенсацію зажадає", - вважає Запольський.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори по Донбасу в "нормандському форматі" навряд чи відбудуться до кінця 2019 року. Зараз питання №1 для Кремля – це Сирія.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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