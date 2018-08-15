Вуличний Піночет хаосу буде розстрілювати владу на стадіоні Лобановського без жалю під екзальтовані крики захопленого натовпу.

Facebook Анатолія Матіоса

Facebook Анатолія Матіоса

Facebook Анатолія Матіоса

Все, що на фото, Військова прокуратура Центрального регіону разом з СБУ та Нацполіцією вилучила нині у колишнього бійця батальйону "Київ-2" в столиці держави.

Ще йдуть обшуки в інших належних йому місцях.

От нащо цьому мовчазному (з амнезією про походження зброї) горе-герою ось все це??:

РПГ-26 - 2 шт., РПГ 22 – 2 шт.; міни МОН-50 – 4 шт.; тротилові шашки - 25 шт. вагою 200 гр. кожна; тротилові шашки - 4 шт. вагою 400 гр. кожна; 2 кг (ДВА КГ!!) пластиду;

27 гранат РГД – 5; 15 гранат Ф – 1 із запалами; набої калібру 6,62 мм, 7,62 , 5,45 у великій кількості ( ще рахуємо досі), цинк набоїв калібру 5,45 (трасуючі) та 12 електродетонаторів.

Це мізерна дещиця.

А скільки ми ще не знайшли і не вилучили - одному Богу відомо.

Те, що не вилучили- знайдемо і вилучимо! Краще самі виносьте!

Моє резюме: кожному психічно здоровому українцю негайно дозволити володіти зареєстрованою вогнепальною зброєю!

p.s. Якщо нардепи не приймуть закон про вільне володіння зброєю заради захисту життя і приватної власності громадян - неподалік ВР є стадіон Лобановського.

Там вуличний Піночет жорсткого хаосу (чи забулися вже євробляхери?) буде стріляти владу без жалю під навіжені крики захоплення екзальтованого натовпу...

Боже, спаси Україну від безпечної дурості "власть імущих".