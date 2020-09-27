Вцілілий курсант розповів, як йому вдалося вижити в катастрофі Ан-26

Мирослав Семенюк Розслідування 16:55, 27.09.2020 Оновлено: 17:16, 27.09.2020

Курсанта В'ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака ЗСУ Ан-26 в Чугуєві, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на голову Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера, інформація, яку надав курсант, поки не розголошується.

"Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням, – ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим", – сказав Кучер.

За його словами, Золочевського врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

"Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав", – переповів Кучер слова курсанта.

Зі свого боку, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що Золочевському надається вся необхідна допомога.

"Добу він провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог", – пояснив лікар.

Нагадаємо, медики дають позитивні шанси на одужання курсанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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