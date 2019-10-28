Втратив сестричку і батьків: подробиці масштабного ДТП під Хмельницьким

Кривава аварія у Хмельницькій області забрала життя викладача вишу Сергія Михальчика, його дружини Лесі та 14-річної дочки Вікторії. Єдиний, хто вижив – 10-річний син Ярослав. Сьогодні лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати хлопчика.

Детальніше – у нашій публікації.

Сергій Михальчик із дружиною Лесею і донькою Вікою (на фото дитині 5 років)

За словами друзів загиблих, 27 жовтня Сергій із родиною їхав із Хмельницького до Кам'янця-Подільського, де планувалося відзначити день народження Лесі. На автодорозі Житомир – Чернівці їхній Volkswagen Caddy зіткнувся з вантажівкою DAF. Батьки з дочкою загинули на місці, а Ярослав отримав важкі травми.

Обставини ДТП наразі встановлюються. При цьому слід зазначити, що на момент трагедії навкруги стояв густий туман.

ДТП у Хмельницькій області

Як дізнався OBOZREVATEL, 42-річний Сергій Михальчик був доцентом кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету. Колеги відгукуються про нього дуже добре.

"Можна сказати, що Сергій у нас виріс. Після закінчення технікуму він вступив на нашу кафедру на спеціальність менеджмент організацій, потім захистив дисертацію. На кафедрі відповідав за багато напрямків, основний з них – комп'ютеризація", – розповіла нашим журналістам завкафедри Валентина Лук'янова.

ДТП у Хмельницькій області

ДТП у Хмельницькій області

Вона додала, що Сергій був відповідальним і працьовитою людиною. Добре знав автомобільну справу, завдяки чому став відомим як в Україні, так і за кордоном. "Він робив нескладні, але нестандартні рішення для транспорту, в тому числі займався газовим обладнанням", – зазначила Лук'янова.

Сусіди розповіли OBOZREVATEL, що сім'я була дуже дружною, ніколи з ними не було конфліктів.

"Майже в один час відвозили дітей до школи", – розповіла сусідка. З приводу причин ДТП жінка зазначила, що Сергій любив швидку їзду. Але чи стало це причиною аварії – ще не відомо.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

Аварія трапилася на трасі біля с. Солобківці Хмельницької області Google. Maps

На сьогодні друзі та знайомі збирають гроші на лікування 10-річного Ярослава. Для тих, хто бажає підтримати сім'ю – номер картки Анастасії Мельничук 5168 7573 2760 2316 (племінниця Сергія Михальчика).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницьку в результаті ДТП загинула 8-річна Софійка Чорнобай. Дитина перебувала на тротуарі, коли її збив мотоцикл, який до цього зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes E-200.

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