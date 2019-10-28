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28 жовтня • оновлено в 20:09
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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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Втратив сестричку і батьків: подробиці масштабного ДТП під Хмельницьким

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Кривава аварія у Хмельницькій області забрала життя викладача вишу Сергія Михальчика, його дружини Лесі та 14-річної дочки Вікторії. Єдиний, хто вижив – 10-річний син Ярослав. Сьогодні лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати хлопчика.

Детальніше – у нашій публікації.

Сергій Михальчик із дружиною Лесею і донькою Вікою (на фото дитині 5 років)

Сергій Михальчик із дружиною Лесею і донькою Вікою (на фото дитині 5 років)

За словами друзів загиблих, 27 жовтня Сергій із родиною їхав із Хмельницького до Кам'янця-Подільського, де планувалося відзначити день народження Лесі. На автодорозі Житомир – Чернівці їхній Volkswagen Caddy зіткнувся з вантажівкою DAF. Батьки з дочкою загинули на місці, а Ярослав отримав важкі травми.

Обставини ДТП наразі встановлюються. При цьому слід зазначити, що на момент трагедії навкруги стояв густий туман.

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ДТП у Хмельницькій області

ДТП у Хмельницькій області

Як дізнався OBOZREVATEL, 42-річний Сергій Михальчик був доцентом кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету. Колеги відгукуються про нього дуже добре.

"Можна сказати, що Сергій у нас виріс. Після закінчення технікуму він вступив на нашу кафедру на спеціальність менеджмент організацій, потім захистив дисертацію. На кафедрі відповідав за багато напрямків, основний з них – комп'ютеризація", – розповіла нашим журналістам завкафедри Валентина Лук'янова.

ДТП у Хмельницькій області

ДТП у Хмельницькій області

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ДТП у Хмельницькій області

ДТП у Хмельницькій області

Вона додала, що Сергій був відповідальним і працьовитою людиною. Добре знав автомобільну справу, завдяки чому став відомим як в Україні, так і за кордоном. "Він робив нескладні, але нестандартні рішення для транспорту, в тому числі займався газовим обладнанням", – зазначила Лук'янова.

Сусіди розповіли OBOZREVATEL, що сім'я була дуже дружною, ніколи з ними не було конфліктів.

"Майже в один час відвозили дітей до школи", – розповіла сусідка. З приводу причин ДТП жінка зазначила, що Сергій любив швидку їзду. Але чи стало це причиною аварії – ще не відомо.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

Аварія трапилася на трасі біля с. Солобківці Хмельницької області

Аварія трапилася на трасі біля с. Солобківці Хмельницької області

Google. Maps

На сьогодні друзі та знайомі збирають гроші на лікування 10-річного Ярослава. Для тих, хто бажає підтримати сім'ю – номер картки Анастасії Мельничук 5168 7573 2760 2316 (племінниця Сергія Михальчика).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницьку в результаті ДТП загинула 8-річна Софійка Чорнобай. Дитина перебувала на тротуарі, коли її збив мотоцикл, який до цього зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes E-200.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Хмельницький
Теги
ДТП авто кримінал
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