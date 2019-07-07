"Втратить все": Зеленського застерегли від фатальної помилки на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський допустить фатальну помилку, якщо погодиться на переговори з ватажками "Л/ДНР".

Про це "Апострофу" розповів експерт з питань міжнародної політики Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Микола Капітоненко.

За його словами, якщо Зеленському вдасться правильно зробити перші кроки до припинення обстрілів на Донбасі, для чого, ймовірно, доведеться йти на прямі переговори з Росією - то суспільство до цього готове.

Він вважає, що Зеленський навряд чи зважиться йти на прямі переговори з "Л/ДНР", "бо в цьому немає практичного сенсу".

"Якщо переговори з сепаратистами приведуть до конкретних результатів - хоча б стійкого перемир'я, суспільство погодиться з такими діями Зеленського. Але якщо він піде на переговори з ватажками сепаратистів, і йому не вдасться нічого змінити, то він втратить, бо отримає критику з усіх боків", - сказав Капітоненко.

Зеленський на Донбасі Адміністрація Президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як буде повертати Донбас і Крим.

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