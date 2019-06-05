"Втратимо сотні тисяч життів!" Військовий розкрив план закінчення війни на Донбасі

Військова операція по поверненню Донбасу можлива лише тоді, коли будуть вичерпані всі політичні можливості.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив відомий військовослужбовець і учасник війни на Донбасі Олексій Петров.

"В ідеалі Росія повинна просто сказати: "Ми йдемо з України" – і піти. Все. Але щоб це сталося – потрібно, щоб суспільство в Україні було як ніколи єдиним. На жаль, зараз у нас далеко не так. Якщо ми почнемо зараз відвойовувати Донбас військовим шляхом, можемо втратити сотні тисяч українських воїнів. Тому я вважаю, що в першу чергу для початку потрібно використовувати всі політичні можливості для деокупацію спочатку Донбасу, а потім і Криму. Як би там не було, йти в наступ заради повернення територій, ми поки не готові", – пояснив військовий.

Петров додав, що Україні необхідно боротися за своїх громадян на Донбасі, "навіть якщо це буде всього одна людина, у якого вдома висить український прапор".

"За кожного громадянина, який чекає Україну, треба боротися. Він живе в таких умовах, коли не знає, коли в його город може прилетіти снаряд з боку псевдореспублік. І добре, якщо в город. А якщо в будинок? На Донбасі дуже багато людей чекають повернення України. Навіть серед тих, хто раніше ратував за бойовиків", – підкреслив він.

Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий Олексій Петров заявив, що пПрізив одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса піти на прямі переговори з Росією є "грою з вогнем".

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