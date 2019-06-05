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/Розслідування

"Втратили взвод убитими": з'явилися деталі блискучої операції ЗСУ під Водяним

6.9тЧитати матеріал російською

Перед тим, як зайняти позиції терористів "ДНР" під населеним пунктом Водяне, Збройним силам України вдалося знищити цілий взвод окупантів всього за кілька днів.

Саме тому агресор був змушений відступити з утримуваних тривалий час позицій. Про це написав волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко) на своїй сторінці у Facebook.

"Є під Пікузами (це під Маріуполем) одна позиція сепарів, яка дуже довго була для нас проблемою. Ну, не те щоб є — була така позиція. Сепари її називали "Дерзкая". Вона була в найвищій точці й контролювала Водяне. Біля неї й були найзапекліші бої", — пише він.

ЗСУ

ЗСУ

"Цензор.НЕТ"

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Карпюк додав, що для бойовиків ця позиція була найгарячішою точкою, оскільки там вони зазнавали дуже серйозних втрат. Поступово українські морпіхи підкопалися до неї і пішли копати в тил, взявши зазначену позицію у вогневий мішок.

"Після чого питання полягало лише в тому, коли ворог втомиться втрачати своїх бійців. І ось. Через тиждень після того, як на цих позиціях були втрати майже взвод убитими і пораненими, сепари пішли і не повернулися. На позиції ворога зайшли ЗСУ. Ось така тактика у позиційній війні. Без штурмів. Потихеньку, нишком. Але з величезними втратами для ворога. Таким і має бути примус до миру. І знаєте, що там найцікавіше? Там зараз перестали стріляти. Мораль зрозуміла?" — розповів волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу населеного пункту Водяне, неподалік від Маріуполя, бійці ЗСУ зайняли низку покинутих ворожих позицій, на яких виявили озброєння та амуніцію російського виробництва.

Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін, який воював за "ДНР", поскаржився на серйозні втрати у своєму колишньому батальйоні. Він розповів, що українські захисники повністю знищили позицію "Дерзкая", на якій перебували окупанти, і важко поранили чотирьох із них. Один бойовик може назавжди залишитися інвалідом.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Серж Марко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Комменты явновосхитительные
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Изумительно! Это не из котлов тикать впереди собственного визга
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